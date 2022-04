537. Versuchter Raub eines Mobiltelefons – Obersendling

Am Freitag, 08.04.2022, gegen 13:30 Uhr, hielte sich ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des U-Bahnhofs Aidenbachstraße auf. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Jugendlichen zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert. Dabei griff der Täter nach dem Handy des 13-Jährigen. Dieser konnte sich abwenden und sein Mobiltelefon in die Tasche stecken.

In der Folge zog der Täter ein Messer und stellte sich bedrohlich vor den 13-Jährigen. Zur weiteren Herausgabeaufforderung kam es nicht mehr. Der Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 13-Jährige begab sich zunächst nach Hause. Gemeinsam mit seiner Mutter erstattete er später Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

538. Raubdelikt – Am Hart

Am Montag, 11.04.2022, betraten kurz vor 16:00 Uhr zwei maskierte Männer die Geschäftsräume eines Geschäfts im Stadtviertel Am Hart. Sie begaben sich zielstrebig zu der alleine anwesenden Verkäuferin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem Verkaufstresen aufhielt.

Einer der beiden bislang unbekannten Täter bedrohte die Geschädigte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf begab dieser sich selbst hinter den Verkaufstresen und nahm nach gezielter Suche im direkten Zusammenwirken mit dem zweiten Täter zwei Geldbeutel mit Bargeld an sich. Sie erlangten Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

In der Folge gelangte die Verkäuferin nach einem kurzen Gerangel in den Eingangsbereich des Ladengeschäfts. Nachdem sie dort laut um Hilfe schrie, flüchteten die beiden Täter aus dem Geschäft in einen nahegelegenen Hinterhof und weiter in Richtung Rathenaustraße.

Einige Passanten und Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 – 28 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, dunkler Hautteint, auffallend breite und lange Nase, schwarze kurze Haare; bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, dunkelblauer Hose, maskiert mit dunkler Sturmhaube mit Seeschlitzen

Täter 2:

Männlich, ca. 20 – 28 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, kurze rotblonde Haare; bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, dunkelblauer Hose, maskiert mit dunkler Sturmhaube mit Seeschlitzen, bewaffnet mit dunkelgrauer Pistole mit auffälliger Riffelung am Lauf

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lieberweg/Rathenaustraße/Knorrstraße/ Goldmarkstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

539. Einbruch in Gaststätte – Grünwald

Am Vormittag des Montags, 11.04.2022, meldete sich die Geschäftsführerin einer Gaststätte bei der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) und meldete einen Einbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die unbekannten Täter im Tatzeitraum Sonntag, 10.04.2022, 22:00 Uhr, bis Montag, 11.04.2022, 09:30 Uhr, gewaltsam in die Gaststätte ein. Unter Mitnahme des Tresors und dem darin befindlichen Bargeld flüchteten der oder die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Emil-Geis-Straße/Marktplatz/Südliche Münchner Straße in Gründwald Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

540. Raubdelikt – Am Hart

Am Freitag, 08.04.2022, meldete der Sohn eines 74-Jährigen mit Wohnsitz in München bei der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen), dass sein Vater am Vorabend überfallen wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 74-jährige Münchner am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 22:00 Uhr, im Bereich des U-Bahnhofes Harthof. Nachdem er aus der U-Bahn ausgestiegen ist, wurde er an der Oberfläche von zwei unbekannten Tätern angegangen und geschlagen. Im Anschluss wurden ihm seine persönlichen Gegenstände abgenommen. Durch die Tathandlungen wurde der Münchner verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Harthof, Oberfläche Weyprechtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

541. Versuchter Überfall auf Lieferservice – Riem

Am Montag, 11.04.2022, gegen 19:30 Uhr, beobachteten Zeugen in der Riemer Straße zwei maskierte Männer, die sich zu einem Lieferservice begaben. An einem vor der Zugangstüre zu dem Schnellrestaurant abgestellten Tisch entnahm einer der Männer eine Waffe aus seinem Hosenbund, mit der er versuchte, die Filiale zu betreten.

Kunden, die sich in der Lokalität befanden, versperrten jedoch die Tür von innen. Nachdem beide Tatverdächtige das Schnellrestaurant nicht betreten konnten, flüchteten sie die Riemer Straße in Richtung Martin-Empl-Ring. Keiner der Beteiligten wurde verletzt, auch entstand kein Sachschaden an der Tür des Lieferservices.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die unbekannten Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 165 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schlank; bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkler Hose, maskiert mit oranger Sturmhaube, er führte eine Plastiktüte der Supermarktkette Edeka mit sich sowie eine Faustfeuerwaffe, bei der es sich nach Zeugenangaben um eine Pistole handeln soll

Täter 2:

Männlich, ca. 160 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank; bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkler Hose, maskiert mit grün-schwarzer Sturmhaube

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Riemer Straße/Martin-Empl-Ring/Stockerweg/Töginger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

542. Organisierter Callcenterbetrug, sog. Schockanruf – Pasing

Am Montag, 11.04.2022, erhielt ein über 80-jähriger Mann gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Frau, die ihm mit weinerlicher Stimme mitteilte, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Während der Mann annahm, mit seiner Tochter zu telefonieren, wurde das Gespräch an einen vermeintlichen Polizisten übergeben, der angab, dass eine Haftstrafe von der Unfallverursacherin nur gegen Zahlung einer Kaution abzuwenden sei. Der Rentner packte daraufhin seinen gesamten Bargeldbestand von mehreren zehntausend Euro auf Weisung einer falschen Staatsanwältin in zwei Ledertaschen. Diese übergab er in der Bazeillesstraße an einen ihm unbekannten Abholer.

Die leibliche Tochter des Rentners hatte zwischenzeitlich den polizeilichen Notruf verständigt. Eine Aushändigung des Geldes konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Laut Angaben des über 80-Jährigen hatte der erste Anrufer einen bayerischen Akzent.

Den Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 35 Jahre alt, schlank, west-/nordeuropäisch Erscheinungsbild, trug eine Brille; dunkel bekleidet, führte einen dunklen Rucksack mit sich

Die weiteren Ermittlungen führt die AG Phänomene.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Bazeillesstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, angeblichen Verwandten, die sich lediglich telefonisch melden, für etwaige Investitionen Geldbeträge zur Verfügung zu stellen. Die Angerufenen sollten unbedingt Rücksprache mit Vertrauenspersonen halten bzw. sich direkt an die Polizei wenden.

Die Tipps Ihrer Münchner Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Ändern Sie Ihren Eintrag im Telefonbuch, indem Sie Ihren Vornamen abkürzen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

543. Explosionsgeschehen in einer Wohnung – Milbertshofen

Am Dienstag, 12.04.2022, gegen 03:10 Uhr, alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110 und sie teilten mit, dass sie in einer Wohnung in der Milbertshofener Straße ein explosionsartiges Geräusch bemerkt hätten. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu dem Wohnhaus geschickt. Sie konnten feststellen, dass in einer Wohnung im Erdgeschoß eine Fensterscheibe zerstört war und es auch Beschädigungen in den Räumlichkeiten gab. Ein Feuer musste nicht gelöscht werden. Der Anwohner konnte unverletzt die Wohnung verlassen.

Die ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben Hinweise auf ein Explosionsgeschehen. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Milbertshofener Straße, im Bereich Schleißheimer Straße und Knorrstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 1, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.