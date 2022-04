WÜRZBURG. Im Laufe des Wochenendes brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen VW-Bus auf. Augenscheinlich wurde zwar nichts entwendet, der Eigentümer hat allerdings einen Sachschaden von rund 600 Euro zu beklagen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.



Als der Eigentümer am Montag gegen 14:30 Uhr zu seinem seit Samstagabend in der Gneisenaustraße abgestellten schwarzen VW T5 zurückgekommen ist, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug gewaltsam mit einem Aufbruchswerkzeug geöffnet hatte. Insgesamt entstand dem Fahrzeughalter ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.