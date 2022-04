Bislang unbekannte Täter brachen heute Nacht (12.04.2022) in ein Juweliergeschäft in der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck ein und entwendeten Schmuckstücke von hohem Wert. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter gegen 03.30 Uhr mit brachialer Gewalt über die Eingangstüre des Juweliergeschäfts in den Laden. Dort entwendeten sie ausgestellten Diamant- und Colliers-Schmuck. Unerkannt gelang es den Tatverdächtigen das Gebäude noch vor Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte, die durch den ausgelösten Alarm gerufen wurden, zu verlassen und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem oben genannten Einbruch in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.