SIMBACH AM INN (LKRS. ROTTAL-INN). Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Billigung von Straftaten aufgenommen. Ein Haus in Simbach am Inn wurde mit mehreren politisch motivierten Botschaften beschmiert.

Am Samstagmorgen bemerkte der zweite Bürgermeister von Simbach am Inn mehrere Schmierereien an seiner Garage, Hauswand und Fenster. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben mit lila Farbe verschiedene Symbole und Schriftzüge aufgemalt. Darunter mehrere „Z-Symbole“ sowie der Schriftzug „Hier wohnt ein Volksverräter“. Da es sich offensichtlich um eine politisch motivierte Straftat handelt, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitag (08.04.2022), 21:00 Uhr und Samstag (09.04.2022), 07:00 Uhr liegen. Betroffen sind Wohn- und Geschäftsräume in der Passauer Straße in Simbach a.Inn. Wer diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der 0851/9511-0 bei der Passauer Kripo zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, POK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 12.04.2022, 10:30 Uhr