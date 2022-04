REGENSBURG. Unbekannte drangen in eine Werkstatt ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Samstag, den 9. April 2022, 15.30 Uhr und Sonntag, den 10. April, 13.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Bajuwarenstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Büroräume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist Teil der aktuellen Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen wurden.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich bei der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Tel.: 0941/506-2888 melden.