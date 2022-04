STEIN. (469) Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag (06/08.04.2022) wurde eine Seniorin aus Stein (Landkreis Fürth) Opfer falscher Polizeibeamter. Nachdem die Täter fast zwei Tage lang telefonisch auf die Frau eingewirkt hatten, kam es letztlich zur Übergabe von zahlreichen Schmuckstücken, Armbanduhren, Münzen und einem Sparbuch im schätzungsweise sechsstelligen Gesamtwert.



Die Seniorin erhielt mehrere Anrufe durch bislang unbekannte Täter die sich als Polizeibeamte der Kripo Nürnberg ausgaben. Unter dem Vorwand in der Nachbarschaft sei in mehrere Häuser eingebrochen und zwei der Täter bereits festgenommen worden, setzten sie die ältere Dame dahingehend unter Druck, ihr Name sei auf einer sichergestellten Liste aufgeführt und auch bei ihr ein Einbruch geplant. Auch ein Auszubildender der von ihr genutzten Bank sei Mitglied der Einbrecherbande und somit der Inhalt ihres Schließfachs nicht vor den Dieben sicher.

Das betagte Opfer suchte daraufhin die Bank auf, leerte ihr Schließfach und übergab sämtliche Wertgegenstände in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01:00 Uhr in der Hainbergstraße an ein unbekanntes Pärchen. Von diesem ist lediglich bekannt, dass die Frau etwa 50 Jahre alt gewesen sein soll. Der Mann habe ein Kapuze übergezogen und sein Gesicht hinter einer FFP 2 Maske verborgen.

Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen Stunden nach dem Vorfall die Anzeige auf. Jetzt ermittelt die Kripo Nürnberg gegen Unbekannt.

Etwaige Zeugen, die im Tatzeitraum bzw. zum Übergabezeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 in Verbindung zu setzten.

Erstellt durch: Robert Sandmann