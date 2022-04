531. Polizeipräsident Thomas Hampel begrüßt vier von insgesamt 44 Schülerpraktikanten beim Polizeipräsidium München

Herr Polizeipräsident Thomas Hampel hat heute, Montag, 11.04.2022, vier Schülerpraktikanten/innen des Polizeipräsidiums München begrüßt.

Im Medienzentrum hieß er zwei Schülerinnen und zwei Schüler willkommen, die die nächsten vier Tage bei der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) den Polizeialltag kennenlernen dürfen.

Darüber hinaus nutzen 40 weitere Praktikanten/innen, unter anderem bei den Polizeiinspektionen in Schwabing, Grünwald, Forstenried, Bogenhausen, Laim, Au, Giesing, Perlach, Olympiapark und Milbertshofen, die Möglichkeit, den Polizeiberuf näher kennenlernen zu können.

Das Präsidium München ist froh, dieses Praktikum als ein wichtiges Instrument für eine erfolgreiche Nachwuchswerbung nach einer Corona-bedingten Pause wieder anbieten zu können.

Die Schüler, die alle auf eine Woche Ferien verzichten, gewinnen für sich an Berufswahlkompetenz und bekommen spannende Eindrücke aus dem beruflichen Alltag eines modernen Arbeitgebers.

Ziel ist es natürlich, die potentiellen Einstellungsanwärter/innen in naher Zukunft als Polizistinnen und Polizisten begrüßen zu dürfen.

Die nächste Möglichkeit für ein Praktikum beim Polizeipräsidium München wird in den Sommerferien angeboten. Bewerbungsfrist hierfür ist Ende Mai.

532. Pkw kommt von Fahrbahn ab; zwei Personen schwer verletzt – Ramersdorf

Am Sonntag, 10.04.2022, 21:25 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, BMW die Rosenheimer Straße stadtauswärts. Mit im Fahrzeug befand sich ein ebenfalls 22-Jähriger mit Wohnsitz in München als Beifahrer.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er den dortigen Geh- und Radweg sowie Grünstreifen und kollidierte mit der Fahrerseite mit einem vor Ort befindlichen Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Pkw gerettet werden.

Sie wurden beide schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. An dem BMW entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Rosenheimer Straße für rund eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

533. Trickdiebstahl durch Falschen Handwerker – Obergiesing

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 19:00 Uhr, kam eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München vom Einkaufen zurück zu ihrem Wohnanwesen. Dort fiel ihr der spätere unbekannte Täter bereits vor dem Nachbarhaus auf.

Als die Rentnerin das Haus betrat, in dem sie wohnte, drängte sich der unbekannte Täter an ihr vorbei und ging die Treppen nach oben. Nachdem die Seniorin ihm folgte, kam ihr der unbekannte Mann auf der Treppe entgegen und erklärte ihr, dass er in ihre Wohnung müsse, da dort ein Wasserschaden wäre.

Nachdem die Seniorin die Wohnungstüre öffnete, dirigierte sie der unbekannte Täter ins Badezimmer. Dort musste sie den Wasserhahn aufdrehen und die Toilettenspülung betätigen. Der unbekannte Täter hielt sich währenddessen zusammen mit der Seniorin im Badezimmer auf.

Ihre Wohnungstüre war zu dieser Zeit lediglich angelehnt. Einige Zeit später forderte die Seniorin den unbekannten Täter auf, ihre Wohnung zu verlassen. Dem kam der Mann nach und erklärte, dass er noch im Keller etwas überprüfen müsse. Etwas später informierte die Seniorin den Polizeinotruf 110. Nach den ersten Ermittlungen wurde Schmuck im Wert von mehrere hundert Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

534. Tierquälerei – Nymphenburg

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 22:15 Uhr, alarmierte eine Passantin den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass sie gerade gesehen habe, wie drei unbekannte Personen Gewalt gegen einen Schwan am Ufer des Nymphenburger Schlosskanals auf Höhe der Ludwig-Ferdinand-Brücke ausgeübt und diesen danach in das Wasser geworfen hätten. Dort würde er jetzt leblos auf dem Wasser treiben.

Die drei unbekannten männlichen Personen entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei nach diesen Personen blieb erfolglos. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den toten Schwan aus dem Schlosskanal. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 67 übernommen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm; bekleidet mit blauer Hose, grünes Oberteil

Täter 2:

Männlich, bekleidet mit schwarzer Jacke

Täter 3:

Männlich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im angegeben Bereich um den Schlosskanal und Nördliche und Südliche Auffahrtsallee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 67, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

535. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Obermenzing

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 08:30 Uhr, kontaktierten bislang unbekannte Täter eine 63-jährige Münchnerin über einen Messenger-Dienst. Die Verfasser der Nachricht gaben sich als Tochter der 63-Jährigen aus, welche sich in einer finanziellen Notlage befände und dringend Geld benötige, um Rechnungen zu bezahlen.

Die 63-Jährige überwies daraufhin mehrere tausend Euro an die Täter. Später bemerkte sie den Betrug und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 77 (Betrugsdelikte) geführt.

Präventionshinweis:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

536. Größerer Polizeieinsatz nach Streitigkeit – Ottobrunn

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es in Ottobrunn zu einem Streit zwischen einem 48-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer 53-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei gab es eine Beziehung zwischen diesen beiden Personen und die Ursache des Streits, bei dem verbal Bedrohungen gegen die 53-Jährige geäußert wurden, könnte in einer Beziehungsproblematik gelegen haben. Die 53-Jährige konnte die Wohnung verlassen. Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall mitbekam, verständigte den Polizeinotruf 110.

In der Folge stellten polizeiliche Einsatzkräfte fest, dass der 48-Jährige sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte und drohte die Wohnung in Brand setzen zu werden. Zum Schutz der weiteren Bewohner wurde das Haus geräumt. Die Polizeibeamten konnten Kontakt zu dem 48-Jährigen aufnehmen und er öffnete die Wohnungstür, wo er überwältigt werden konnte. Insgesamt waren über zehn Streifenbesatzungen im Einsatz sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der deutlich alkoholisierte 48-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er wurde wegen mehrerer Straftaten unter anderem wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten angezeigt.