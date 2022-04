METTEN, LKR. DEGGENDORF, NEUBURG A. INN, LKR. PASSAU, FRANKFURT (ODER). Am Mittwoch, 06.02.2022, wurde auf einem Pendlerparkplatz in der Nähe der Bundesautobahn A 3, auf Höhe der Anschlussstelle Metten ein Mann tot in seinem Fahrzeug aufgefunden.

Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo Deggendorf haben ergeben, dass es sich bei der toten Person um

Herrn Kazimierz Miroslav CZYZ, geb. 21.04.1966 in Zabrze, zuletzt wohnhaft in 15236 Frankfurt (Oder), Südring 25, handelte.

Unklare Todesumstände – wer hat Herrn Czyz vor seinem Tod gesehen?

Herr Czyz wurde am Mittwoch, 06.02.2022, kurz vor 20.00 Uhr, von Verkehrsteilnehmern in tot in seinem schwarzen VW-Caddy mit Passauer Kennzeichen aufgefunden.

Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Deggendorf angeordneten Obduktion konnten zwar keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung Dritter festgestellt werden, dennoch bittet die Kriminalpolizei zur Ermittlung der genauen Todesumstände um Hinweise aus der Bevölkerung auf etwaige Aufenthaltsorte, mögliche Beschäftigungsverhältnisse und/oder Bekanntschaften des Verstorbenen vor seinem Tod und zu dem schwarzen Pkw, VW Caddy mit dem amtl. Kennzeichen: PA-JC 14.

Bis April 2021 hat der Verstorbene bis zu seinem Wegzug nach Frankfurt (Oder) in Neuburg a. Inn gelebt. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Czyz vor seinem Tod im Raum Passau aufgehalten haben könnte.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, bzw. das Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Tel. 0335/561-0.