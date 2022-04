THERES, LKR. HAßBERGE. Der 32-Jährige, der sich am Sonntagabend nach einem schweren Verkehrsunfall aus bislang unbekannten Gründen von der Unfallstelle entfernt hatte, konnte am Montagmorgen vorläufig festgenommen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt zu den Hintergründen.



Wie bereits berichtet, stießen am Sonntagabend zwei Pkw im Baustellenbereich auf der Mainbrücke zwischen Theres und der A70 frontal zusammen. Bei dem Unfall kam eine 55-Jährige ums Leben. Der Fahrer des unfallbeteiligten VW Touareg entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort und wurde die Nacht über von Polizei und Feuerwehr mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und der Rettungshundestaffel gesucht, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand. Am Montagmorgen konnte der 32-Jährige in Traustadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da er unfallbedingte Verletzungen geltend machte, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck untersucht neben der Unfallursache nun auch die Hintergründe zur Flucht des 32-Jährigen.