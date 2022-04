THERES, LKR. HAßBERGE. Am Sonntagabend stieß ein VW Touareg mit einem entgegenkommenden Kleinwagen frontal zusammen. Eine 55-Jährige verlor durch den Unfall ihr Leben. Der Unfallgegner entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort. Die Polizei Haßfurt sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ermittelt zur Unfallursache und möglichen Straftaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Landkreisbewohner gegen 20:00 Uhr die St2426 von Theres kommend in Richtung A70. Wohl im Zuge eines Überholmanövers im Baustellenbereich auf der Mainbrücke kollidierte der VW Touareg des Mannes mit einem ihm entgegenkommenden VW Up!. Durch den Zusammenstoß erlitt dessen 55-jährige Fahrerin aus Haßfurt schwerste Verletzungen und erlag diesen trotz sämtlicher Bemühungen von Ersthelfern und wenig später eintreffenden Einsatz- und Rettungskräften noch an der Unfallstelle. Der 32-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und entfernte sich mit scheinbar leichteren Verletzungen im Vorfeld noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen vom Unfallort. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann möglicherweise in einer hilflosen Lage oder gar in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wurde eine Suche mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Unfallbeteiligten gestartet. Auch kamen hierzu ein Polizeihubschrauber und mehrere Suchhunde der Rettungshundestaffel zum Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die derzeit noch völlig unklar ist. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Autobahnzubringer musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.