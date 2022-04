Inhalt:

526. Terminankündigung, Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr – Begrüßung Berufspraktikanten/innen

527. Staatsschutzrelevantes Delikt – Isarvorstadt

528. Ermittlungsstand zum versuchten Tötungsdelikt vom 08.04.2022 – Altstadt

529. Unfall zwischen zwei Pkw; 3 Personen schwer verletzt – Neuried

530. Tötungsdelikt – Altstadt

526. Terminankündigung, Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr – Begrüßung Berufspraktikanten/innen

Ab Montag, 11.04.2022 bietet die Werbestelle des Polizeipräsidiums München nach zwei pandemischen Jahren endlich wieder die interessante Möglichkeit eines Schülerpraktikums rund um den Polizeiberuf an.

In der ersten Woche der Osterferien wird den Teilnehmer/innen die Möglichkeit gegeben, sich über den Beruf als Polizist/in umfassend zu informieren und den Dienstalltag auf einer Polizeiinspektion, aber auch auf Streife hautnah kennenzulernen.

Den Praktikanten/innen werden erfahrene Beamte/innen zur Seite gestellt, die zu allen polizeilichen Aufgabenbereichen praxisnah Rede und Antwort stehen.

Fester Bestandteil des Praktikums ist jeweils ein Besuch bei einem Ausbildungsseminar der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau.

Herr Polizeipräsident Hampel wird zwei Schülerinnen und zwei Schüler, die ihr Praktikum bei der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) absolvieren, heute, 11:00 Uhr, im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München persönlich begrüßen und sie in vier mit-Sicherheit-andere Tage bei der Polizei entsenden.

Weiterführende Informationen, Voraussetzungen, Anforderungen und Ansprechpartner sind über die Einstellungsberatung via E-Mail: PP MUE Einstellungsberatung (Postfach) in Erfahrung zu bringen, sowie über die Internetseite der Bayerischen Polizei https://www.mit-sicherheit-anders.de/dein-beruf/ abrufbar.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Alle Praktikanten/innen stehen im Beisein ihrer Eltern im Anschluss der Begrüßung für Fragen zur Verfügung.

527. Staatsschutzrelevantes Delikt – Isarvorstadt

Am Dienstag, 05.04.2022, gegen 18:40 Uhr, meldeten mehrere Personen dem Polizeinotruf 110, dass auf dem Gärtnerplatz ein unbekannter Mann Passanten angehe. Durch eingesetzte Streifen konnte der Mann vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz.

Nach ersten Erkenntnissen verhielt sich der 40-Jährige aggressiv gegen Mitarbeiter eines dort befindlichen Infostandes einer Organisation zur Flüchtlingshilfe. Dabei stieß er einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in Bonn gegen den Oberkörper und warf eine Getränkedose auf einen 30-Jährigen (ebenfalls mit Wohnsitz in Bonn), welchen er am Oberkörper traf. Während der 30-Jährige unverletzt blieb, wurde der 27-Jährige leicht verletzt, bedurfte vor Ort jedoch keiner medizinischen Behandlung.

Im weiteren Verlauf beschädigte der 40-Jährige den Infostand und tätigte mehrere staatsschutzrelevante Äußerungen. Hierbei äußerte dieser sich in volksverhetzender Art und Weise über ukrainische Staatsangehörige und billigte hörbar den russischen Angriff auf die Ukraine. Zudem machte er von Äußerungen und Gesten mit Bezug zur NS-Zeit Gebrauch.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Tatverdächtigen unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt. Hierbei verhielt er sich weiterhin aggressiv und trat nach der behandelnden Ärztin.

Am Mittwoch, 06.04.2022, wurde der 40-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Der 40-Jährige wurde u. a. wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigung, Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44.

528. Ermittlungsstand zum versuchten Tötungsdelikt vom 08.04.2022 – Altstadt

- siehe Medieninformation vom 08.04.2022 Nr. 514

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, den 07.04.2022, gegen 20:40 Uhr, in der Maximilianstraße zu einer größeren Schlägerei mit einem versuchten Tötungsdelikt.

Sieben Personen mussten aufgrund von Stich- und Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Diese sind, mit Ausnahme einer schwerverletzten Person, ambulant behandelt worden.

Bereits vor Ort ergaben sich tatrelevante Hinweise gegen einen 28-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen sowie einen 49-Jährigen und einen 56-Jährigen Staatenlosen mit jeweiligen Geburtsort in Rumänien. Alle drei wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und nach ambulanter Behandlung aufgrund der vorläufigen Festnahme der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Bei der schwerverletzten Person handelt es sich um einen 22-Jährigen Münchner mit Doppelstaatsbürgerschaft (deutsch und rumänisch). Dieser befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Ersten Erkenntnissen zur Folge handelt es sich bei den Tathintergründen um einen Streit zwischen zwei Großfamilien.

Aufgrund des derzeitigen Stands der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erließ auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I das Amtsgericht München gegen alle drei vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) dauern weiterhin an.

Zeugenaufruf:

Wer hat zur Tatzeit insbesondere im Bereich der Maximiliansstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

529. Unfall zwischen zwei Pkw; 3 Personen schwer verletzt – Neuried

Am Freitag, 08.04.2022, gegen 11:20 Uhr befuhr ein 79-Jähriger aus dem südlichen Münchner Landkreis mit seinem Pkw Skoda die Gautinger Straße stadtauswärts. Mit im Fahrzeug befand sich seine 79-jährige Ehefrau als Beifahrerin.

An der Einmündung zur Fichtenstraße wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg mit seinem Pkw Hyundai die Gautinger Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach links übersah der 79-Jährige das entgegenkommende Fahrzeug und kollidierte nahezu frontal mit diesem. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in verschiedene Münchner Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher auf circa 12.000 Euro geschätzt wird.

Die Gautinger Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

530. Tötungsdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 06:00 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf Höhe Sonnenstraße 2 informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei einer der beiden Männer durch einen Stich schwer verletzt. Durch herbeigerufene Rettungskräfte wurde dieser in ein Münchner Krankenhaus verbracht, wo er seiner Verletzung erlag. Die Identität des Mannes ist derzeit noch nicht eindeutig verifiziert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mehrere Personen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, flüchtig.

Nähere Hinweise zum Tatmittel oder den Hintergründen sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 11 (Mordkommission) geführt.