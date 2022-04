LICHTENFELS. Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht zum Samstag im Lichtenfelser Stadtteil Schney über das Dach in einen Supermarkt ein. Sie machten sich am Tresor zu schaffen und entkamen mit Bargeld. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitagabend, 20.15 Uhr, und Samstagfrüh, gegen 5.45 Uhr, suchten die Einbrecher den Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Nachdem sie zunächst einen Zaun gewaltsam geöffnet hatten, verschafften sich die Täter Zutritt zum Dach des Gebäudes. Von dort drangen sie in den Supermarkt ein und brachen in den Büroräumen einen Tresor auf. Die Täter entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Am Gebäude verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von über 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wem sind in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an dem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Schney aufgefallen?

Wer hat womöglich bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.