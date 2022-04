FÜRSTENFELDBRUCK Zwei bislang unbekannte Täter drangen am Freitag den 08.04.2022 in das Haus einer älteren Frau aus Fürstenfeldbruck ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften die zwei Männer sich gegen 11:15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Rosenstraße und überraschten die dort wohnhafte Seniorin, als diese ihr Haus betrat. Sie hinderten die Dame daran um Hilfe zu rufen und durchsuchten das Anwesen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Das Opfer wurde durch die Vorgehensweise der Täter leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Durch die Geschädigte können die beiden Männer wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, trug dunkle Kleidung, Handschuhe und eine Cap.

Täter 2: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, trug helle Kleidung und Handschuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Raubdelikt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die am 08.04.2022 gegen 11:15 Uhr, zwei Männer in der Rosenstraße und Umgebung beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen, auch an den Tagen vor der geschilderten Tat, gemacht haben. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 in Verbindung zu setzen.