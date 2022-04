BAMBERG. Eine unüberlegte Sprachnachricht im Schulchat löste am Freitagvormittag einen Einsatz an einer Berufsschule aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen aufgenommen.

Bereits am Donnerstag sendete der 21-Jährige die Nachricht in den Klassenchat, sodass sich einige seiner Mitschülerinnen und Schüler ernsthaft bedroht fühlten. Nachdem Freitagfrüh die Polizei über den Inhalt der Nachricht informiert wurde, eilten mehrere Streifen der Polizei Bamberg zur Schule in die Ohmstraße. Rasch gelang es den Einsatzkräften, den Heranwachsenden widerstandlos festzunehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes und dessen Wohnung wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Der 21-Jährige gab an, die Äußerung in einem frustrierten Moment aufgenommen zu haben.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.