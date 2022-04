0702 - Mit Pressemitteilung Nr. 0679 berichteten wir am 05.04.2022 folgenden Fall:

Unfallflüchtiger bleibt auf der B17 liegen Göggingen – Am gestrigen Montag gegen 15:45 Uhr touchierte ein 51-jähriger Fahrer eines blauen Sportwagens einen geparkten Peugeot in der Butzstraße. Anschließend fuhr er davon, ohne den Unfall zu melden. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, meldeten den Vorfall der Polizei. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife schließlich den Sportwagen auf der B17 Fahrtrichtung Süden kurz nach der Anschlussstelle Leitershofen fest. Dem Fahrer war auf der Flucht der Sprit ausgegangen und er war auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben. Bei der Kontrolle des 51-Jährigen stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug des 51-Jährigen und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, war an oben genanntem Vorfall in der Butzstraße auch eine Radfahrerin beteiligt.

Sie wird gebeten, sich schnellstmöglich bei der PI Zentrale Einsatzdienste unter Tel. 0821/323-2910 zu melden.

0703 – Fensterscheibe eines Restaurants eingeschlagen

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag gegen 02:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Restaurants im Pfärrle. Ein Mitarbeiter des Restaurants, der im selben Haus wohnte, hatte in der Nacht Geschrei auf der Straße wahrgenommen. Am Morgen entdeckte er dann die beschädigte Scheibe. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.

-------------------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------------------

0704 – Nach Angriff in Karolinenstraße – Tatverdächtiger sitzt in Haft

Mit Pressemeldung 0618 haben wir am 27.03.2022 folgendes berichtet:

Von Unbekanntem geschlagen Innenstadt – Am 27.03.2022, kurz nach Mitternacht, lief ein bislang unbekannter Mann von der Maximilianstraße in Richtung Karolinenstraße. Dort warf er den geparkten Roller eines 25-Jährigen Augsburgers um und beschädigte diesen dadurch an Verkleidung und Spiegel. Der 25-Jährige sprach den Mann an, welcher daraufhin unvermittelt auf diesen einschlug. Der Angegriffene zog sich dadurch eine kleine Wunde im Gesicht und eine blutige Nase zu. Der Angreifer entfernte sich kommentarlos in unbekannte Richtung. Der Täter hatte auffallend langes, dunkelblondes Haar, einen langen Ziegenbart und war „rockertypisch“ gekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821-323/2110 zu melden.

Nach dem oben geschilderten Vorfall wurde der 25-jährige Geschädigte im Uniklinikum Augsburg behandelt. Dort wurde schließlich das genaue Ausmaß der gravierenden Gesichtsverletzungen bekannt. In diesem Zusammengang ergab sich der dringende Verdacht, dass bei der Tat offenbar auch ein Messer verwendet wurde.

Die Kriminalpolizei konnte durch ihre umfangreiche Ermittlungsarbeit einen 35-jährigen Augsburger als Tatverdächtigen ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Augsburg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Mann wurde am 05.04.2022 durch die Polizei festgenommen. Am gleichen Tag setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug. Seitdem befindet sich der 35-Jährige in Untersuchungshaft.