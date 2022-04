BÄRNAU, LKRS.TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Supermarkt. In der selben Nacht wurde aus einer Garage ein hochwertiges Fahrrad entwendet.

Im Zeitraum von Mittwoch, den 6. April 2022, gegen 20.30 Uhr bis Donnerstag, den 7. April 2022, 05.45 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Supermarkt in der Tachauer Straße. Die Täter stiegen unter Anwendung von Gewalt über das Dach in den Supermarkt ein und brachen mehrere Türen auf. Der Kühlraum der dortigen Metzgerei wurde komplett verwüstet. Sowohl in der Metzgerei, als auch in der Bäckerei ist je ein Wertbehältnis gewaltsam geöffnet worden. Dadurch erlangten die Täter eine Beute im dreistelligen Bereich. Sie verursachten bei der Tat jedoch einen nicht unerheblichen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.: 0961/ 401- 2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. in Verbindung zu setzen.

In der gleichen Nacht zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruch in Bärnau. Ein bislang Unbekannter stieg in eine Garage in der Elsa-Brandström-Straße ein. Der Täter entwendete hier ein elektrisches Herren-Mountainbike der Marke Cube, Typ: Reaction Hybrid Race 500, 29 Zoll, in den Farben grau und grün.

Die Ermittlungen hierzu werden von der Polizeiinspektion Tirschenreuth geführt. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth unter der Tel.: 09631/ 7011-0 melden.