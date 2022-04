OBERPFALZ/ MITTELFRANKEN. Die Polizei vollzog am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Zwei Männer sind nun in Haft.

Am Donnerstag, den 7. April 2022 vollzog die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei vier Durchsuchungsbeschlüsse von Wohnungen in Regensburg, Neumarkt i.d.OPf. und Ansbach. Die Maßnahmen, denen richterliche Beschlüsse zugrunde lagen, richtete sich gegen vier Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren. Durch umfangreiche Vorermittlungen der Regensburger Kriminalpolizei bestand gegen sie der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten Bargeld im fünfstelligen Bereich, Marihuana, Kokain sowie Rauschgiftutensilien aufgefunden werden. Weiterhin wurden Datenträger sichergestellt. Gegen zwei der Männer, beide im Alter von 32 Jahren, lagen bereits Haftbefehle des zuständigen Amtsgerichts Nürnberg vor. Diese wurden vollzogen und die beiden Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.