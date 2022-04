514. Versuchtes Tötungsdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 20:40 Uhr, alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass in der Maximilianstraße eine größere unübersichtliche Schlägerei, an der über 20 Personen beteiligt wären, stattfinden würde.

Sofort wurden über 15 Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären. Die Beamten konnten die Personen vor Ort antreffen und aggressive Interaktionen zwischen ihnen feststellen.

Die Situation konnte beruhigt werden und nach den ersten Feststellungen vor Ort handelte es sich um Personen aus zwei Gruppen, die aus bislang nicht geklärten Gründen in einen Streit geraten waren. Dabei kam es zu Körperverletzungsdelikten, bei denen auch Hieb- und Stichwaffen benutzt wurden. Sieben Personen mussten mit Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Vier davon müssen stationär behandelt werden (einer davon mit schwereren Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers).

Im Rahmen der ersten Ermittlungen, die vom Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen wurden, ergab sich bislang ein Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen, einen 49-Jährigen und einen 56-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München). Alle drei wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Der 28-Jährige wurde zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen, vorläufig festgenommen und wegen eines versuchten Totschlags angezeigt. Die anderen beiden Tatverdächtigen werden nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen bzgl. der Details ihrer Tatbeteiligungen dauern noch an.

Vor Ort wurden verschiedene Hieb- und Stichwaffen sowie auch drei Pkw, mit denen Tatverdächtige unterwegs gewesen sein könnten, sichergestellt. Kriminaltechnische Arbeiten sowie Spurensicherungsarbeiten wurden bei den Gegenständen und Fahrzeugen aufgenommen. Von ca. 50 Personen wurden vor Ort die Personalien festgestellt.

Das Kommissariat 11 hat mit intensiven und umfangreichen Ermittlungen sowie Vernehmungen bei den Personen begonnen. Dabei müssen die Hintergründe der Tat und auch mögliche Tatbeteiligungen der einzelnen Personen noch im Detail geklärt und zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

515. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad – Aschheim

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, BMW die Feldkirchner Straße in Aschheim in Richtung Ismaning.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte er den Kreuzungsbereich der Feldkirchner Straße zur Münchner Straße geradeaus überqueren, um im weiteren Verlauf die Ismaninger Straße zu befahren.

Zur selben Zeit befuhr ein 17-Jähriger aus dem östlichen Landkreis München mit einem Leichtkraftrad, KTM die Münchner Straße Richtung A99 und die Kreuzung überqueren um in Anschluss die Erdinger Straße weiter zu befahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 22-Jährige trotz geltenden Rotlichts der Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit dem Leichtkraftrad des 17-Jährigen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt über 60.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es für ca. 2 Stunden zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

516. Zeugenaufruf zur Identifizierung eines unbekannten Toten; Person identifiziert – München

-siehe Medieninformation vom 06.04.2022, Nummer 504

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 25.03.2022, gegen 06:30 Uhr, ein bislang unbekannter Mann an einer Baustelle in der Landsberger Straße in München tot aufgefunden. Die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des unbekannten Mannes, weshalb am Mittwoch, 06.04.2022 durch die Polizei ein öffentlicher Zeugenaufruf gestartet wurde.

Im Verlauf des Donnerstag, 07.04.2022, konnte der unbekannte Tote nunmehr identifiziert werden. Es handelt sich bei diesem um einen 26-jährigen Münchner.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 12.

517. Raub auf Wettbüro – Laim

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 18:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Wettbüro in Laim und hielt hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Im Anschluss forderte der unbekannte Täter einen anwesenden Kunden auf, sich niederzulegen, ging zum Tresen und forderte den anwesenden Angestellten des Wettbüros auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

Dieser, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München, übergab dem unbekannten Täter das in der Kasse befindliche Bargeld. Der Täter verstaute dieses in einer von ihm mitgebrachten Tüte und entfernte sich in der Folge fußläufig in Richtung Laimer Platz.

Daraufhin verständigte der Angestellte den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zehn Streifen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte)

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 18 – 20 Jahre, ca. 180 cm; bekleidet mit neongelber Sturmhaube, schwarzer Jogginghose, schwarzer Turnschuhe, oliv-braun-farbene Jacke, bewaffnet mit schwarzer Pistole

Zeugenaufruf::

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Friedenheimer Straße/Zschokkestraße/Gotthardstraße/Laimer Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

518. Brand im Bereich eines Einkaufzentrums – Hasenbergl

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 14:30 Uhr, wurde über die Leitstelle der Feuerwehr mitgeteilt, dass unter der Fassade eines Einkaufszentrums in der Schleißheimer Straße Rauch hervortrete.

Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der Polizei München und der Feuerwehr zur Örtlichkeit aus. Vor Ort konnte ein Brand im Bereich der Dämmung der Außenfassade festgestellt werden. Dieser konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der möglichen Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

519. Raub auf Juweliergeschäft – Schwabing

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 13:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Juweliergeschäft in Schwabing und ließ sich zunächst verschiedene Waren von einem Verkäufer zeigen.

Als der Verkäufer eine Vitrine öffnete, wurde er unvermittelt vom Täter zur Seite gestoßen. Der Täter entnahm in der Folge Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich; dunkel gekleidet mit schwarzer Wollmütze und weißen Mund-Nasen-Schutz

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Nordendstraße/Georgenstraße/U-Bahn Josephsplatz/Adalbertstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

520. Größerer Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Schülerinnen mit Erkrankungssymptomen – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei München über mehrere erkrankte Personen im Bereich des Goetheplatzes informiert.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte eine Personengruppe aus 25 Schülerinnen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, sowie eine Lehrerin und ein Lehrer angetroffen werden. Nach vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich hierbei um eine Schulklasse aus dem Bereich Ravensburg, die sich derzeit im Rahmen einer Klassenfahrt in München aufhält. Mehrere Schülerinnen klagten über Krankheitssymptome wie Übelkeit und Erbrechen.

Aufgrund dieser Symptome wurden in der Folge acht Jugendliche durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Alle Jugendlichen konnten nach ambulanter Behandlung noch am gleichen Tag die Krankenhäuser wieder verlassen.

In enger Abstimmung mit der Feuerwehr und den aufnehmenden Krankenhäusern erfolgten im weiteren Verlauf mehrere Untersuchungen und Abklärungen im Hinblick auf eine mögliche Ursache für die Erkrankungssymptome. Abschließende Erkenntnisse zur Ursache konnten hierbei jedoch nicht erlangt werden.

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Gefährdung Dritter ergaben sich zu keiner Zeit.

521. Betriebsunfall in Schule – Lehel

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in einer Schule in Lehel in der Seeaustraße ein Betriebsunfall während des Schulunterrichts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus bislang ungeklärten Gründen während eines Chemieunterrichtes bei einem Experiment zu einer Umsetzung eines Glaszylinders.

Durch die herumfliegenden Glassplitter wurden hierbei ein 31-jähriger Lehrer sowie eine 14-jährige Schülerin und ein 13-jähriger Schüler durch Glassplitter verletzt. Der Lehrer wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schülerin und der Schüler wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München geführt.

522. Flüchtender Ladendieb durch Pkw erfasst – Altstadt

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 12:00 Uhr, entwendete ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Ladengeschäft im Tal mehrere Lebensmittel. Der Diebstahl wurde durch einen Angestellten des Ladengeschäfts bemerkt. Der Mitarbeiter sprach den 29-Jährigen in der Folge vor dem Geschäft auf den Diebstahl an, woraufhin er zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchtete.

Hierbei rannte er auf die Fahrbahn und wurde im Bereich Tal von dem Pkw Mercedes eines 61-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Passau erfasst, welcher zu dieser Zeit in Richtung stadteinwärts fuhr. Der 29-Jährige stürzte zu Boden und versuchte seine Flucht kurzzeitig noch fortzusetzen. Im weiteren Verlauf konnte er durch den 27-jährigen Mitarbeiter des Ladengeschäftes festgehalten werden. Dieser verständigte im Anschluss die Polizei.

Der Tatverdächtige wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Am beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion und die Münchner Verkehrspolizei geführt.

523. Polizeieinsatz mit Widerstand gegen Polizeibeamte; Tatverdächtige verstirbt im Krankenhaus – Untergiesing

-siehe Medieninformation vom 04.04.2022, Nummer 497

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 03.04.2022, bei einem Polizeieinsatz zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten durch eine 30-jährige Tatverdächtige. Hintergrund des Einsatzes war, dass die psychisch erkrankte Person sich geweigert hatte, das Mobiltelefon eines 16-Jährigen wieder herauszugeben.

Nach dem Einsatz und der Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus wurde die Frau wegen einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes in ein weiteres Krankenhaus verlegt, wo sie intensivmedizinisch behandelt wurde. Dort ist sie am Dienstag, 05.04.2022 verstorben.

Danach hat die Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 12 – Todesermittlungen) die Ermittlungen zur Todesursache unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I aufgenommen und am nächsten Tag wurde eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Bei dieser Obduktion und auch im Rahmen der laufenden Ermittlungen haben sich bislang keine eindeutigen Erkenntnisse zur Todesursache ergeben.

Das Dezernat 13 – Interne Ermittlungen – des Bayerischen Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Zwangsmaßnahmen begonnen. Die Ermittlungen und Überprüfungen dauern an.

524. Terminankündigung, Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr – Begrüßung Berufspraktikanten/innen

Ab dem 11.04.2022 bietet die Werbestelle des Polizeipräsidiums München nach zwei pandemischen Jahren endlich wieder die interessante Möglichkeit eines Schülerpraktikums rund um den Polizeiberuf an.

In der ersten Woche der Osterferien wird den Teilnehmer/innen die Möglichkeit gegeben, sich über den Beruf als Polizist/in umfassend zu informieren und den Dienstalltag auf einer Polizeiinspektion, aber auch auf Streife hautnah kennenzulernen.

Den Praktikanten/innen werden erfahrene Beamte/innen zur Seite gestellt, die zu allen polizeilichen Aufgabenbereichen praxisnah Rede und Antwort stehen.

Fester Bestandteil des Praktikums ist jeweils ein Besuch bei einem Ausbildungsseminar der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau.

Herr Polizeipräsident Hampel wird zwei Schülerinnen und zwei Schüler, die ihr Praktikum bei der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) absolvieren, am Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr, im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München persönlich begrüßen und sie in vier mit-Sicherheit-andere Tage bei der Polizei entsenden.

Weiterführende Informationen, Voraussetzungen, Anforderungen und Ansprechpartner sind über die Einstellungsberatung via E-Mail: PP MUE Einstellungsberatung (Postfach) in Erfahrung zu bringen, sowie über die Internetseite der Bayerischen Polizei https://www.mit-sicherheit-anders.de/dein-beruf/ abrufbar.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Alle Praktikanten/innen stehen im Beisein ihrer Eltern im Anschluss der Begrüßung für Fragen zur Verfügung.