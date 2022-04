PASSAU. Der vermisste 28-Jährige aus Passau wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr nahe des Grenzübergangs bei Ingling in Österreich von einem Anwohner in einem Waldstück tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.

Veröffentlicht am 08.04.2022, 10:40 Uhr