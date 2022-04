ERLANGEN. (460) Am frühen Freitagmorgen (08.04.2022) geriet ein Carport im Erlanger Stadtteil Bruck in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.



Gegen 02:30 Uhr meldeten Anwohner den Brand eines Carports eines Anwesens in der Fraunhoferstraße in Erlangen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Carport bereits in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf eine Sauna über, welche sich auf einem benachbarten Grundstück befindet. Zudem wurde ein in der Nähe geparktes Auto durch den Brand beschädigt. Den Einsatzkräften gelang es rasch das Feuer zu löschen.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens übernommen. Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Feuer möglicherweise durch in dem Carport entsorgte heiße Asche verursacht wurde. Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würden, ergaben sich bislang nicht.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl