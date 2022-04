Inhalt:

507. Einrichtung des Kommissariats 17

(Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder) zum Dienstag, 05.04.2022

Im Bereich des Polizeipräsidiums München musste im Jahr 2021, im Zusammenhang mit der Verbreitung kinderpornografischer Schriften ein Anstieg um beinahe 16 % vermerkt werden.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel stellte im Rahmen der Pressekonferenz zur Vorstellung des Sicherheitsreports 2021 am 18.03.2022 deutlich heraus, dass jedes begangene Sexualdelikt eines zu viel sei, da die Opfer, aber auch ihre Angehörigen oft noch jahrelang an den teils massiven sozialen, körperlichen und psychischen Folgen leiden würden. In diesem Zusammenhang kündigte er an, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor skrupellosen Verbrechern weiter zu verbessern.

Um diesem Anspruch auf bestmöglichen Schutz für diese besonders vulnerable Gruppe gerecht zu werden, hat beim Polizeipräsidium München das neue Kommissariat 17 am Dienstag, 05.04.2022 seine Arbeit aufgenommen. Die spezialisierten Ermittler sind für die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zuständig und werden in diesem Bereich die Ermittlungen weiter intensivieren – zusätzlich zum bereits bestehenden Kommissariat 15 (Sexualdelikte). Dies trägt ferner auch dem Umstand Rechnung, dass auch in Zukunft eine weitere Steigerung von Verdachtsmeldungen, auch über internationale Meldedienste gemeinnütziger Organisationen und sozialer Medien, wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, zu erwarten ist.

Nachdem Täter in diesem Deliktsfeld in vielen Fällen auch international agieren, stellen sich die entsprechenden Ermittlungen zumeist hochkomplex dar und bedürfen zudem oftmals der Abstimmung mit Fachdienststellen anderer (Bundes-)länder. Diesen hohen Anforderungen an strukturierte Ermittlungsführung und deliktsspezifischem Erfahrungswissen begegnet das Polizeipräsidium München mit der Einrichtung des Kommissariats 17, das sukzessive personell verstärkt wird.

508. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln; zwei Tatverdächtige festgenommen – Stadtgebiet München

Im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth ergab sich der Verdacht, dass ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in München mit Betäubungsmitteln (Heroin, Kokain, Haschisch sowie Marihuana) handeln würde.

In diesem Zusammenhang ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 27-Jährige gemeinsam mit einem 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm für Verkäufe von Betäubungsmitteln im Bereich München verantwortlich sei. Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten in der Folge zu einer Wohnung im Bereich Untersendling, welche durch den 17-jährigen Tatverdächtigen genutzt wurde.

Am Dienstag, 22.02.2022 wurde hier eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hierbei konnte der zu diesem Zeitpunkt 17-Jährige in der Wohnung angetroffen werden. Zudem wurden in der Wohnung mehrere unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. In den durchsuchten Räumlichkeiten fanden sich ferner Hinweise auf den 27-jährigen Tatverdächtigen. Ein gegen den 17-Jährigen zunächst ergangener Haftbefehl wurde zwischenzeitlich wieder außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei wurden in der Folge fortgeführt. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass der 27-Jährige weitere Wohnungen in den Stadtteilen Maxvorstadt, Laim und Berg am Laim für Tathandlungen nutzte. Am Montag, 04.04.2022 wurden in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Im Rahmen der Durchsuchung in Berg am Laim konnten in einer Wohnung der 27-Jährige zusammen mit dem 17-jährigen Tatverdächtigen angetroffen werden. Zudem wurden bei der Durchsuchung ebenfalls mehrere unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden und beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils Untersuchungshaft anordnete.

Die Münchner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall fort.

509. Raubdelikt – Isarvorstadt

Am Dienstag, 05.04.2022, hielt sich ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München in den frühen Abendstunden in einer Gaststätte in der Isarvorstadt auf und erzielte an einem Geldspielautomaten einen Gewinn im niedrigen dreistelligen Bereich. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich unter anderem zwei unbekannte Männer in der Lokalität.

Gegen 18:55 Uhr begab sich der 57-Jährige zu Fuß auf den Heimweg. Kurz vor seinem Wohnanwesen wurde der 57-Jährige von einem der beiden zuvor ebenfalls in der Gaststätte befindlichen Männern unvermittelt zu Boden gestoßen. Anschließend entnahm derselbe Täter die Geldbörse des 57-Jährigen, in welcher sich unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro befand, aus dessen Jackentasche. In der Folge entfernten sich die beiden Täter von der Tatörtlichkeit.

Eine auf den Übergriff aufmerksam gewordene Anwohnerin verständigte in der Folge den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Der 57-Jährige wurde durch die Tathandlung nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 18 - 20 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet

Täter 2 (Begleiter):

Männlich, 18 - 20 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, schlank, kurze blonde Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Goetheplatz/Waltherstraße/Maistraße/ Thalkirchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

510. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin ; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 65-jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Daimler die Trogerstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 25 beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich einer Tiefgarage zu wenden. Als sie hierzu rückwärts aus der Einfahrt wieder auf die Fahrbahn einfuhr, kollidierte sie mit einer 82-jährigen Fahrradfahrerin, die auf der Trogerstraße in Richtung stadteinwärts fuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie musste durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

511. Betriebsunfall mit Gabelstapler; eine Person verletzt – Planegg

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Neustadt a. d. Aisch mit einem Gabelstapler die Tiefgaragenauffahrt eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße. Zu diesem Zeitpunkt war der Gabelstapler mit mehreren Gasflaschen beladen.

Als der 61-Jährige mit dem Stapler die Tiefgaragenauffahrt nach oben befuhr, verringerte der Gabelstapler aus bislang unbekannten Gründen die Geschwindigkeit und kam zunächst zum Stehen. Im Anschluss rollte das Fahrzeug rückwärts die Tiefgaragenausfahrt hinunter. Dem 61-Jährigen war es nicht möglich, den Gabelstapler abzubremsen. Er sprang deshalb aus dem fahrenden Fahrzeug und verletzte sich hierbei am Kopf. Der Gabelstapler kollidierte in der Folge im Untergeschoss der Tiefgarage mit der dortigen Wand.

Der 61-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

512. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Obergiesing

Im Zeitraum Dienstag, 05.04.2022, bis Mittwoch, 06.04.2022, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München Nachrichten über einen Messenger-Dienst. Der bislang unbekannte Verfasser gab sich als Sohn des über 70-Jährigen aus, welcher sich in einer finanziellen Notlage befände und dringend Geld benötige.

Der über 70-Jährige und seine Ehefrau überwiesen daraufhin mehrere tausend Euro an mehrere inländische Konten. Später bemerkten sie den Betrug und erstatteten Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 77 (Betrugsdelikte) geführt.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

- Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

- Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Link zur Präventionsseite des PP München

513. Größerer Polizeieinsatz nach mehreren Schussabgaben aus Schreckschusswaffe – Olympiapark

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 16:00 Uhr, meldeten Passanten dem Polizeinotruf 110, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Olympiaparks eine Pistole herumreichen und in die Luft schießen würden. Zudem hätte einer der Jugendlichen ein Messer dabei.

Auf Grund dieser Mitteilung wurden unmittelbar mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, versuchten sich sechs Personen zu entfernen. In der Folge konnten drei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren (alle mit Wohnsitz in München) angetroffen werden. Bei dem 14-jährigen Tatverdächtigen wurden ein Jagdmesser, ein Teleskopschlagstock sowie Patronen und Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden. Eine Schusswaffe führten sie nicht mit.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den drei anderen Jugendlichen verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Der 14-jährige Tatverdächtige wurde wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt. Nachdem sich im Verlauf der polizeilichen Anzeigenaufnahme Anhaltspunkte dafür ergaben, dass es zuvor zu unter den Jugendlichen zu einer Bedrohungshandlung gekommen sei, wurde auch diesbezüglich eine Anzeige aufgenommen.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine Gefährdung Unbeteiligter lag zu keiner Zeit vor.