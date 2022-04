NÜRNBERG. (457) Am Mittwochabend (06.04.2022) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zwei jugendliche Sprayer im Stadtteil Moorenbrunn fest. Die jungen Männer hatten zuvor den dortigen Lärmschutzwall großflächig besprüht.



Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die gerade den Lärmschutzwall in Moorenbrunn besprühten und alarmierte die Polizei.

Nachdem der Zeuge die beiden angesprochen hatte, flüchteten diese in Richtung der Gleiwitzer Straße. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten zwei junge Männer (14, 15) am dortigen Waldparkplatz an und nahmen diese vorläufig fest. Die Jugendlichen führten jeweils eine Sturmhaube sowie Spraydosen mit sich. Zudem hatte einer der Festgenommenen frische Farbe an den Händen.

Die Tatverdächtigen wurden zur Dienststelle gebracht und dort ihren Eltern übergeben.

Bei den Graffitis handelte es sich um diverse Schmierereien in Form von Symbolen, Zeichen und Schriftzügen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl