ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte eingestiegen und haben mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Am frühen Mittwochmorgen ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung einer Reinigungskraft ein, die einen Einbruch in eine Gaststätte in der Kleinen Schönbuschallee meldete. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei und ein Diensthundeführer begaben sich umgehend zur Tatörtlichkeit, konnten im Gebäude jedoch niemanden mehr feststellen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang verschaffte sich der Unbekannte zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 04:00 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte. Mit mehreren tausend Euro Bargeld konnte er unerkannt flüchten.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, werden gebeten, sich unter 06021/857-1733 zu melden.