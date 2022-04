WÜRZBURG / LENGFELD. Am Freitagmorgen hat ein Unbekannter offenbar versucht, eine Wohnungstür aufzubrechen. Der Täter gelangte jedoch nicht ins Innere. Ihm gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Der Eigentümer der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus „Am Sonnenhof“ befindet, hatte sich gegen 07.30 Uhr auf den Weg zur Arbeit gemacht. Als er etwa zwei Stunden später zurückkehrte, entdeckte er Werkzeugspuren an seiner Wohnungstür. Da er einen Einbruchsversuch vermutete, verständigte er daraufhin die Polizei. Der Sachschaden, den der Täter verursacht hatte, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro belaufen.



Wer am Morgen des 1. April 2022 etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in der Straße „Am Sonnenhof“ in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.