506. Auffindung des vermissten 61-Jährigen – Haar

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 06.04.2022, Nummer 505

Wie bereits berichtet, wurde seit Dienstag, 05.04.2022, gegen 14:00 Uhr, ein 61-Jähriger aus München vermisst. Zuletzt befand sich der 61-Jährige in einer Klinik in Haar.

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 14:10 Uhr, wurde der Vermisste durch einen Passanten in der Ständlerstraße angetroffen. Dabei machte der 61-Jährige einen hilflosen Eindruck, so dass der Passant die Polizei verständigte und den älteren Herrn in die Obhut der Polizei übergab.