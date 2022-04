505. Fahndung nach vermisstem 61-Jährigen – Haar

Seit Dienstag, 05.04.2022, gegen 14:00 Uhr wird ein 61-Jähriger aus München vermisst. Zuletzt befand sich der 61-Jährige in einer Klinik in Haar, wo er aufgrund einer Demenzerkrankung und damit einhergehender Orientierungslosigkeit behandelt wird. Bislang führten umfangreiche polizeiliche Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes. Es ist davon auszugehen, dass sich der 61-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175-180 cm, schlank, altersgerechtes und gepflegtes Erscheinungsbild; bekleidet mit schwarzer etwa hüftlanger Daunenjacke, weißer/heller Pullover (siehe Foto), dunkelgraue Stoffhose, vermutlich braune Halbschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zu dem Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/027781/index.html