500. Trickdiebstahl durch falsche Sicherheitsmitarbeiter – Thalkirchen

Am Montag, 04.04.2022, gegen 11:15 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten männlichen Täter, der sich als Sicherheitsdienstmitarbeiter ausgab, vor ihrem Wohnhaus angesprochen. Dieser gab an, dass in ihrem Haus eingebrochen worden wäre. Die über 80-Jährige begab sich daraufhin mit dem Täter und einem weiteren bislang unbekannten Täter in ihre Wohnung. Nach Aufforderung durch die Täter zeigte sie dort Wertgegenstände vor.

Während die über 80-Jährige durch einen der Täter abgelenkt wurde, nahm der zweite Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro unbemerkt an sich. Im Anschluss verließen die Täter die Wohnung.

Als die über 80-Jährige kurz darauf bemerkte, dass sie bestohlen worden war, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) übernommen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Wortführer)

Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 170 cm, schlank, spärlicher Haarwuchs, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit bayerischem Akzent; bekleidet mit dunkler Jacke mit gelben Querstreifen und dunkler Hose

Täter 2 (Begleiter):

Männlich, ca. 45 Jahre, ca. 175 cm groß, dick osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, sprach Deutsch mit Akzent; bekleidet mit dunkler Jacke mit gelben Querstreifen und dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Badstraße/Pagnerstraße/Zennerstraße/ Münchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter und sonstiger Vertretern von Behörden/Sicherheitsfirmen. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und vermeintliche Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten verwenden in vielen Fällen den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten oder bei der entsprechenden Behörde/Firma, ob es sich um einen Vertreter dieser handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen den Betrug:

Keiner wird Sie um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

501. Pkw stürzt Aufzugsschacht hinab; eine Person schwer verletzt – Bogenhausen

Am Dienstag, 05.04.2022, gegen 17:40 Uhr, beabsichtigte ein über 70-Jähriger aus München mit einem Pkw Daimler in die Tiefgarage einer Wohnanlage im Bogenhausen einzufahren. Diese Tiefgarage besteht aus zwei Untergeschossen, die jeweils mit einem Pkw-Aufzug erreicht werden können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der über 70-Jährige mit dem Pkw Daimler vor einem Aufzug und rutschte dabei mit seinem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal ab. In der Folge beschleunigte der Pkw und durchbrach die geschlossene Aufzugstür. Im Anschluss stürzte er mit dem Pkw ca. 7 Meter in den Aufzugsschacht hinab. Der Sturz endete in der Aufzugskabine, die sich im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage befand.

Durch den Unfall wurde der über 70-Jährige schwer verletzt. Er musste mit der Höhenrettung der hinzugerufenen Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw und der Aufzugsanlage entstanden erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Der Pkw muss im Verlauf des heutigen Tages durch eine Fachfirma geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.

502. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad; eine Person verstorben - Obergiesing

-siehe Medieninformation vom 04.03.2022, Nummer 308

Wie bereits berichtet, befuhr am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 17:35 Uhr, ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Pkw BMW den Giesinger Berg. Zeitgleich befuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg des Giesinger Berges in dieselbe Fahrtrichtung und beabsichtigte am Übergang zur Martin-Luther-Straße dessen Fahrt nach links fortzusetzen.

Im Bereich einer Ampel kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem querenden Fahrradfahrer, wodurch der 65-Jährige stürzte und sich schwer verletzte.

Am Dienstag, 05.04.2022, verstarb der 65-Jährige in einem Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

503. Polizeieinsatz wegen Verletzung der Fürsorgepflicht – Pasing

Am Dienstag, 05.04.2022, gegen 22:15 Uhr, meldete sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Pasing und gab an, aus einer Wohnung im selben Stockwerk laute Klopfgeräusche und Rufe eines Kindes zu hören. Des Weiteren nahm er an, dass das Kind alleine sei.

Eine eingesetzte Streife konnte vor Ort die Geräusche aus einer Wohnung feststellen und keinen Erziehungsberechtigten antreffen. Um möglicherweise für das Kind bestehende Gefahren zu verhindern, wurde die Feuerwehr zur Öffnung der Wohnung hinzugezogen. Mittels einer Drehleiter konnte diese die Wohnung durch ein gekipptes Fenster betreten. In der Wohnung befand sich lediglich ein 2-jähriges Mädchen. Dieses wurde in der Folge zu ihrem Schutz auf eine Polizeiinspektion gebracht. Für die dort wohnhafte, aber nicht vor Ort befindliche Mutter hinterließ die Streife eine Benachrichtigung.

Im weiteren Verlauf erfolgte nach telefonischer Rücksprache eine Inobhutnahme der 2-Jährigen durch das Jugendamt der Stadt München. In der Folge wurde das Mädchen in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht. Die Mutter des Mädchens, eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München meldete sich im Verlauf des Abends und wurde über die Maßnahmen aufgeklärt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Kriminalpolizei München.

504. Zeugenaufruf zur Identifizierung eines unbekannten Toten – München

Am Freitag, 25.03.2022, wurde gegen 06:30 Uhr an einer Baustelle in der Landsberger Straße in München ein bislang unbekannter Mann tot aufgefunden. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des unbekannten Mannes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Fremdeinwirkung in Bezug auf den Todesfall ausgeschlossen werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung des unbekannten Mannes führen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel.: 089/2910.0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Link zum Zeugenaufruf:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-tote/027751/index.html