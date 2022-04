NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Der Brand eines Hoverboards im Ortsteil Wildenheid verursachte am Dienstagabend einen Wohnhausbrand, bei dem zwei Bewohnerinnen Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21 Uhr explodierte laut Aussage der 15-jährigen Bewohnerin der Akku des an der Steckdose ladenden Hoverboards. Die Flammen schlugen direkt auf die Couch über und in kürzester Zeit brannte das gesamte Wohnzimmer. Die 15-Jährige und ihre Mutter konnten das Einfamilienhaus in der Straße „Rödenauen“ rechtzeitig verlassen, erlitten jedoch eine Rausgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden.

Rund 85 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdiensts und der Polizei eilten daraufhin zum Brandort.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der entstandene Sachschaden an dem Anwesen bei 300.000 Euro. Die Brandfahnder aus Coburg gehen derzeit von einem technischen Defekt an dem Hoverboard als Brandursache aus.