OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Die Polizeiinspektion Obernburg legt im Rahmen ihres Verkehrssicherheitskonzepts für das Jahr 2022 ein besonderes Augenmerk auf die Schulwegüberwachung und die Wege von bzw. zu den Kindergärten in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ziel hierbei ist, Kinder als besonders gefährdet Verkehrsteilnehmer noch besser zu schützen.



Verkehrsstatistik für das Jahr 2021



Im zurückliegenden Jahr 2021 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Obernburg zu insgesamt fünf sogenannten Schulwegunfällen bei denen insgesamt sieben Kinder leicht verletzt worden sind. Die Kinder waren hierbei sowohl als Fußgänger, aber auch als Radfahrer oder Beifahrer in Pkws unterwegs.

Die Obernburger Polizei nimmt dies zum Anlass und intensiviert im laufenden Jahr ihre ohnehin bereits laufenden Maßnahmen zur Sicherung von Schulwegen und den Wegen von und zu den Kindergärten.

„Die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr, insbesondere auf den Wegen von und zu den Schulen und Kindergärten, ist der Polizei ein ganz besonderes Anliegen.“ (Polizeioberrat Robert Bauer, Dienststellenleiter Polizeiinspektion Obernburg)

Kontrollaktion am 06. April

Am 06. April führte die Polizei Obernburg im Bereich des Schulzentrums in der Dammsfeldstraße in Elsenfeld gezielte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen hierbei neben der Geschwindigkeitsüberwachung auch die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder im Auto auf dem Weg zur Schule und das unerlaubte Parkverhalten von Eltern im Bereich von Bushaltestellen.

Im Rahmen der Kontrollaktion mussten in der am Schulzentrum geltenden 30-Zone rund zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Am schnellsten war hierbei ein Pkw-Fahrer mit gemessenen 50 km/h unterwegs. Besonders hervorzuheben ist jedoch auch der Fahrer eines mit Schülern besetzen Linienbusses, der mit 44 km/h gemessen worden ist.

Im Bereich der Bushaltestellen, an denen es immer wieder zu Konflikten zwischen sogenannten „Eltern-Taxis“ und Linienbussen und hierdurch Gefährdungen von Schülern kommt, konnten elf Parkverstöße festgestellt werden. Insgesamt drei Eltern sicherten ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig im Fahrzeug.

Die regelmäßigen Kontrollen der Obernburger Polizei zeigen erfreulicherweise bereits Wirkung. Sowohl im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung, aber auch im Bereich der Parkverstöße sinken die festgestellten Verstöße kontinuierlich und die Präsenz der Polizei vor Ort führt zum erhofften Erfolg - der Steigerung der Verkehrssicherheit.



Worauf Eltern und Kinder achten sollten

Im Zusammenhang mit der bayernweiten Gemeinschaftsaktion (www.sicherzurschule.de) und den aktuellen Schuleinschreibungen für Erstklässler im März 2022 möchte die Polizei Eltern, Kindern und auch den Autofahrern die folgenden Tipps ans Herz legen: