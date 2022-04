OBEROSTENDORF/ LKR. OSTALLGÄU. Am frühen Sonntagmorgen, 27.03.2022, konnte ein aufmerksamer Autofahrer im Eingangsbereich eines Futterhauses, wo zur Tatzeit Stroh und Heu gelagert wurden, ein kleines Feuer entdecken. Gemeinsam mit dem Hofeigentümer konnte das rechtzeitig gelöscht werden. Es entstand kein Sach- und Personenschaden.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung durch einen noch unbekannten Täter ausgegangen.

Des Weiteren wurden der Polizei Buchloe in der direkten Nachbarschaft weitere Brandlegungen mitgeteilt. Hier wurden durch die oder den unbekannten Täter in einem Vorgarten ein Gartenstrauch und auf einer Gartenmauer Spielkarten angezündet. Hierbei entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Die Ermittlungen führt die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

Die Polizei erbittet um Zeugenhinweise unter Tel. 08341/933-0.

