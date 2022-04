OFTERSCHWANG. Am frühen Abend des 05.04.2022 verunglückte eine 35-Jährige mit ihrem Pkw auf der B19 bei Tiefenberg.

Die Fahrzeugführerin war in Fahrtrichtung Sonthofen unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung Tiefenberg kam sie ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Leitplanke und kam nach circa 50 Meter in einem steilen Abhang zum Stehen. Die leicht verletzte 35-Jährige wurde durch die freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da während der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung der Fahrerin von über 0,5 Promille festgestellt wurde, wird nun aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs weiter gegen die Dame ermittelt. Das Fahrzeug der 35-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Die Bundesstraße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung für eine Dauer von ungefähr einer Stunde gesperrt werden.

(PI Oberstdorf)

