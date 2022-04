AMBERG. Am Freitag, 1. April 2022, wurde ein Mann schwer verletzt. Seine Lebensgefährtin befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 17:40 Uhr wurde über Notruf eine schwerverletzte Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Amberg mitgeteilt. Polizei und Rettungsdienst stellten bei Eintreffen fest, dass der 39-jährigen Bewohner mehrere Stichverletzungen aufwies, welche umgehend stationär versorgt werden mussten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ihm diese mit einem Küchenmesser zugefügt wurden und diese Stiche potenziell lebensgefährlich waren. Tatverdächtig ist hierfür die 33-jährige Lebensgefährtin. Sie wurde noch am Tatort festgenommen. Zwischenzeitlich erließ ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Seitdem befindet sich die 33-Jährige in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm unverzüglich die Sachbearbeitung. Am Tatort konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Nun folgen weitere Ermittlungen zu Motiv und Begehungsweise.