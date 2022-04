0678 – Betrunkene leisten Widerstand und landen im Arrest

Lechhausen – Am gestrigen Montag gegen 19:40 Uhr rief ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Neuburger Straße die Polizei zu Hilfe, da zwei betrunkene Männer den Laden nicht verlassen wollten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten zunächst einen 24-jährigen offensichtlich betrunkenen Mann fest. Dieser verhielt sich äußerst unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Als er nach einem Ausweis durchsucht werden sollte, schrie er herum, leistete massiv Widerstand und trat nach den Polizisten. Die Beamten brachten ihn daher zu Boden und fesselten ihn. Währenddessen kam ein 30-jähriger ebenfalls betrunkener Mann dazu und versuchte die Beamten von dem 24-Jährigen wegzuziehen und ihn zu befreien. Auch er wurde durch hinzugerufenen Unterstützungskräfte zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen er sich heftig wehrte. Beide Männer wurden schließlich zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest verbracht. Durch die Tritte des 24-Jährigen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die beiden Männer erwarten nun Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

0679 – Unfallflüchtiger bleibt auf der B17 liegen

Göggingen – Am gestrigen Montag gegen 15:45 Uhr touchierte ein 51-jähriger Fahrer eines blauen Sportwagens einen geparkten Peugeot in der Butzstraße. Anschließend fuhr er davon, ohne den Unfall zu melden. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, meldeten den Vorfall der Polizei. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife schließlich den Sportwagen auf der B17 Fahrtrichtung Süden kurz nach der Anschlussstelle Leitershofen fest. Dem Fahrer war auf der Flucht der Sprit ausgegangen und er war auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben. Bei der Kontrolle des 51-Jährigen stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug des 51-Jährigen und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

0680 – Jugendliche Ladendiebe

Innenstadt – Am gestrigen Montag gegen 18:45 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Citygalerie drei Mädchen, die mit diversen Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine gingen und wenig später ohne die Kleidungsstücke herauskamen. Die Mitarbeiterin stellte fest, dass die Mädchen die Etiketten entfernt und einige Kleidungsstücke unter ihre normale Kleidung angezogen hatten. Die restlichen Klamotten hatten sie in ihren Taschen versteckt und wollten so den Laden verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren Kleidung im Wert von über 140 Euro stehlen wollten. Die Polizisten informierten die Eltern der drei und entließen sie mit deren Einverständnis vor Ort. Die 14-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Auch über die Taten der beiden 12-Jährigen wird die Staatsanwaltschaft unterrichtet.

0681 – Einbrüche in Bürogebäude

Innenstadt – Im Tatzeitraum Freitag, 01.04.2022 bis Montag 04.04.2022 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Bürogebäude in der Hermannstraße ein. Die Mitarbeiter zweier im Gebäude befindliche Firmen stellten unabhängig voneinander am Montagmorgen Aufbruchspuren an den Zugangstüren zu ihren Geschäftsräumen fest. Der Täter hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Treppenhaus des Gebäudes verschafft. Von dort aus hebelte er die Zugangstüren zu den beiden Firmen auf. Er durchsuchte sämtliche Büroräume und hebelte verschiedene Schränke auf. In einer der Firmen ging der Täter einen Tresor an, konnte ihn jedoch nicht öffnen. Stattdessen entwendete er Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. In der zweiten Firma war der Täter erfolgreicher. Er entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Im selben Tatzeitraum brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Beethovenstraße ein. Auch hier hebelte er die Eingangstüre auf, durchsuchte zwei Räume und entwendete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zu allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810.

0682 – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Innenstadt – Am heutigen Dienstag gegen 00:20 Uhr beobachteten Polizeibeamte drei Jugendliche bzw. Heranwachsende, die Graffiti an der Rückwand eines Dönerladens im Karrengäßchen anbrachten. Die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren konnten nach kurzer Verfolgung im Treppenhaus eines Gebäudes in der Jakoberstraße festgenommen werden. Bei der Festnahme trat der 19-Jährige mehrfach gezielt nach einem Polizeibeamten und traf ihn an der Hand. Durch den Tritt zog der Polizist sich einen Knochenbruch an der Hand zu. Der Festnahme konnte der 19-Jährige trotzdem nicht entgehen. Bei der Durchsuchung der jungen Männer fanden die Polizeibeamten verschiedene Spraydosen und Lackstifte. Die Staatsanwaltschaft ordnete Wohnungsdurchsuchungen bei allen drei Männern an. Neben weiteren Sprühdosen stellten die Beamten dort mehrere Notebooks und Handys sicher. Die drei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der 19-Jährige muss sich zudem wegen eines Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten.