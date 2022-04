498. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Fällen von organisiertem Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Landkreis Emsland

-siehe Medieninformation vom 10.03.2022, Nummer 339

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen seitens der AG Phänomene in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden konnte am Mittwoch, 30.03.2022 ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Emsland als Tatverdächtiger in mindestens zwei Fällen festgestellt werden.

Fall 1:

Am Montag, 07.03.2022, wurde ein über 80-Jähriger aus München von einem unbekannten Täter auf seinem Festnetztelefon angerufen. Dieser gab sich als Polizist aus München aus und berichtete von zwei Tätern, die im Rahmen eines Raubüberfalls festgenommen worden seien und eine Liste mit dem Namen des über 80-Jährigen hätten. Des Weiteren berichtete der angebliche Polizist von einer kriminellen Organisation in der Bank und forderte den über 80-Jährigen auf, zur Sicherheit die 110 anzurufen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand tat der über 80-Jährige dies, ohne vorher aufzulegen, weshalb er in derselben Leitung wie zuvor blieb. Im weiteren Verlauf begab sich der ältere Herr zu seiner Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Das Gespräch wurde während dieser Zeit über ein Mobiltelefon gehalten. Im Anschluss begab sich der über 80-Jährige zu einem Parkplatz und übergab dort das Geld an einen bis dahin unbekannten Abholer.

Da ein zugesagter Rückruf nicht erfolgte, verständigte der über 80-Jährige den Polizeinotruf und wurde in der Folge über den Betrug aufgeklärt.

Fall 2:

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 09.03.2022, eine über 60-jährige Münchnerin von einem unbekannten Mann auf ihrem Mobiltelefon angerufen, der sich als Polizeibeamter eines Raubdezernats ausgab. Auch ihr wurde erklärt, dass zwei Täter nach einem Raub festgenommen wurden und eine Liste mit ihren persönlichen Daten dabei hatten. Im weiteren Verlauf gab die Münchnerin Auskunft über ihre Konto- und Bargeldbestände. Sie ging zur Bank und hob dort mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab.

Das Bargeld legte sie, wie zuvor vereinbart, in einem Kuvert auf einen Reifen ihres Pkws, der auf einem Parkplatz parkte. Ein unbekannter Täter nahm das Kuvert entgegen, während sich die Münchnerin in einem Geschäftsbereich befand.

In beiden Fällen konnte der 18-Jährige als tatverdächtigter Abholer ermittelt werden. In Zusammenarbeit mit Polizeikräften der Polizeiinspektion Emsland wurde die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen auf richterlichen Beschluss am Donnerstag, 31.03.2022 vollzogen. Der 18-Jährige befand sich dabei vor Ort. Im weiteren Verlauf legte dieser ein umfangreiches Geständnis ab und räumte neben den beiden Taten in München noch ein weiteres Delikt im Bereich Traunreut ein.

Am Freitag, 01.04.2022 erließ ein zuständiger Ermittlungsrichter in München einen Haftbefehl, welcher dem 18-Jährigen im Amtsgericht seines Aufenthaltsorts im Landkreis Emsland im Beisein von Beamten der AG Phänomene eröffnet wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die AG Phänomene.

499. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Pkw – Neuperlach

Am Dienstag, 15.03.2022, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Anwohnerin im Bereich der Alfred-Döblin-Straße fest, dass zwei zunächst unbekannte Täter in einen dort abgestellten Pkw, Audi eindrangen.

Hierüber informierte die Anwohnerin den Fahrzeughalter, einen 40-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 40-Jährige stellte in der Folge fest, dass aus dem Pkw Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, ein Mobiltelefon sowie mehrere Verbrauchsgüter entwendet wurden. Im Anschluss begab sich der 40-Jährige zu einer Polizeiinspektion und brachte den Diebstahl zur Anzeige.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen durch das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) konnten Videoaufnahmen der Tathandlungen erlangt werden. Anhand dieser konnte in der Folge ein 36-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München ermittelt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde die Wohnung des 36-jährigen Tatverdächtigen auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Hierbei konnte zwar die Tatbeute nicht aufgefunden werden, aber es ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Dieser ist aktuell unbekannten Aufenthalts.

Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf den Aufenthaltsort des 40-jährigen Tatverdächtigen, werden durch das Kommissariat 54 fortgeführt.