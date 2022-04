LANDKREIS ROSENHEIM / PALMA, MALLORCA, SPANIEN. Mitte November 2021 verstarb ein damals 89 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus im Landkreis Rosenheim. Seitdem ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen Angehörige wegen des Verdachts, dem Verstorbenen über einen längeren Zeitraum hinweg Stoffe verabreicht zu haben, welche zum Tod führten. Eine 63-jährige Tatverdächtige wurde am Freitag, 1. April 2022, in Palma, der Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca, festgenommen. Sie sitzt seitdem in Auslieferungshaft.

Mitte November 2021 war ein damals 89 Jahre alter Mann aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis Rosenheim in einem Klinikum in der Region verstorben. Für Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ergaben sich im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes Verdachtsmomente auf ein Tötungsdelikt. Rechtsmedizinische Untersuchungen, die von der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – damals angeordnet worden waren, bestätigten die Verdachtsmomente. Dem Verstorbenen waren, wohl über einen längeren Zeitraum hinweg, Stoffe verabreicht worden, die zu seinem Tod geführt hatten. Erhebliche Geldsummen aus dem Erbe der Verstorbenen gelten für die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Rosenheim als Motiv für die Tat.

Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelten seitdem rund 10 Beamtinnen und Beamte der „Ermittlungsgruppe Erbe“ in dem Fall. Ein Tatverdacht richtete sich gegen Angehörige des Toten, insbesondere gegen eine 63 Jahre alte Tochter des Mannes. Sie war Ende November 2021 aus Deutschland ausgereist und hielt sich seitdem auf der spanischen Ferieninsel Mallorca auf. Weil gegen die deutsche Staatsangehörige von Seiten der Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – Mitte Januar 2022 ein europäischer Haftbefehl erwirkt worden war, kam es am 1. April in Palma zur Festnahme der 63-Jährigen durch die spanischen Polizeibehörden. Ein Staatsanwalt und mehrere Ermittler aus Rosenheim waren dabei in Palma zugegen. Die 63-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft, ihre Auslieferung nach Deutschland wird von den deutschen Justizbehörden angestrebt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in dem Fall dauern an.