Frontalzusammenstoß vor Baustellenampel

WASSERBURG, LKR Lindau. Heute Nachmittag ereignete sich ein Frontalzusammenstoß im Bereich einer Baustelle auf der Staatsstraße LI 16.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr diese von Nonnenhorn kommend in Richtung Wasserburg (B). Kurz vor der Baustelle übersah er das Stauende wegen der dortigen mobilen Ampel. Er wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, wurde zurückgeschleudert und touchiert noch ein weiteres Fahrzeug, welches am Ende des Staus wartete. Bei dem Unfall wurde der unfallverantwortliche Fiat-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte jedoch schnell durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde mittelschwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. (PI Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).