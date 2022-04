0674 – Tatverdächtiger i.S. Tankstellenraub festgenommen

Mit Pressemeldung „Nr. 0656 – Tankstelle überfallen“ berichteten wir am 01.04.2022 folgenden Vorfall:

Meitingen – Am gestrigen Donnerstag um kurz vor 23 Uhr betrat ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in der Donauwörther Straße. Er bedrohte die Angestellte augenscheinlich mit einer Pistole und forderte Geld. Die Angestellte übergab daraufhin den Kasseninhalt. Der Täter flüchtete mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften verlief erfolglos. Täterbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, schlanke Statur, sprach Hochdeutsch ohne Akzent; bekleidet mit blauer Jacke samt Kapuze, schwarzer Jogginghose, Arbeitsschuhen, schwarzer Sturmhaube und dunklen Handschuhen mit Streifen. Er hatte einen hellen Stoffbeutel bei sich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Täterermittlung aufgenommen und bittet unter 0821/323-3810 um sachdienliche Hinweise.

--------------------- AB HIER NEU ---------------------

IN ABSPRACHE MIT DER STAATSANWALSCHAFT

Meitingen - Sofort nach Bekanntwerden der Tat nahm die Polizei umfangreichste Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften verschiedenster Polizeidienststellen auf. Die Ermittlungen der Kripo Augsburg führten keine 24 Stunden nach der Tat bereits zu einer Durchsuchung und Festnahmen.

Am Freitagabend nahm ein Sondereinsatzkommando zwei Männer in einer Wohnung im Gemeindebereich des Markts Meitingen fest. Mindestens bei einem der Beiden, einem 29-Jährigen, besteht aktuell der dringende Tatverdacht, am Tankstellenraub in Meitingen beteiligt gewesen zu sein.

Aus diesem Grund erwirkte die Staatsanwaltschaft Augsburg nun Haftbefehl gegen den Mann. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg erließ am 02.04.2022 Haftbefehl gegen den 29-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

0675 – Einbrecher nimmt 30 Cent mit

Stadtbergen – In der Zeit von 26.03.2022 bis 02.04.2022 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Vereinsheim in der Deuringer Straße ein. Durch eine beschädigte Fensterscheibe entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Täter entwendete offenbar unter dem Motto „wer den Pfennig nicht ehrt …“ sage und schreibe 30 Cent. Sein Coup geht eher nicht in die Kriminalgeschichte ein.

Die Kripo Augsburg ermittelt und bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

0676 - Pkw-Fahrer weicht Reh aus und landet im Bach

Buttenwiesen - Am 03.04.2022 gegen 22.20 Uhr wollte ein 30-jähriger VW-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Thürheim und Blindheim zwei Rehen ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte anschließend mit der Front in den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Landgraben. Durch die Feuerwehren Thürheim und Pfaffenhofen wurde schließlich der Pkw aus dem Graben gezogen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand, benötigte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort. Ob durch auslaufende Betriebsstoffe eine Schädigung der Umwelt eingetreten ist, kann derzeit noch nicht abgeklärt werden. Der Unfall wurde an das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gemeldet.

0677 - Einbruchserie

Rain - Zu einer Serie von Einbrüchen in Büroräume kam es in der Nacht vom 30./31.03.2022 im Rainer Ortsgebiet. Die Täter sind bisher unbekannt.

Betroffen hiervon war unter anderem die Fa. Baywa in der Mittelstetter Straße. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Ausgangstür und mehrerer Brandschutztüren in und durch das Objekt in mehrere Büroräume. Die Einbrecher hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. In einem weiteren Bürokomplex der Firma wurde ein Fenster aufgehebelt und und aus dem Büroraum die Getränkekasse entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 6.000 Euro. Insgesamt wurde etwa 700 Euro Bargeld entwendet.

Ein weiterer Einbruch fand im städtischen Bauhof im Fasanenweg statt. Hier verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Gebäude. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt und ein Getränkeautomat aufgebrochen. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Der Beuteschaden beträgt etwa 200 Euro.

Schließlich wurde auch ein Einbruch in das Eissportheim, ebenfalls im Fasanenweg, gemeldet. Dort wurde die Eingangstüre aufgehebelt und anschließend das Gebäude durchsucht. Aus zwei Geldkassetten wurden 200 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Aufgrund der bisher festgestellten Spurenlage dürften es zwei Täter gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise zur Aufklärung der Taten unter der Telefonnummer 09090/7007-0.