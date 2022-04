492. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Sonntag, 03.04.2022, gegen 20:55 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Land Rover, die Schellingstraße stadteinwärts und beabsichtigte, die Kreuzung zur Winzererstraße geradeaus zu überqueren. Der 38-Jährige war an dieser Kreuzung (Zeichen 301 - „einmalige Vorfahrt“) gegenüber des aus der Winzererstraße kommenden Verkehrs bevorrechtigt.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW die Winzererstraße in Richtung Heßstraße. Als dieser in dem Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Beteiligten wurden durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

493. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Sonntag, 03.04.2022, gegen 18:00 Uhr, erhielt ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Der bislang unbekannte Verfasser gab sich als enger Angehöriger des 64-Jährigen aus und gab an, sein Mobiltelefon verloren zu haben.

Im weiteren Verlauf gab er an, in einer finanziellen Notlage zu sein und dringend Geld zu benötigen. Der 64-Jährige überwies daraufhin mehrere tausend Euro. Später bemerkte er den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 77 (Betrugsdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde oder aktuell selbst keine Überweisungen vornehmen könne.

Bedenken Sie bitte, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

494. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Schwabing

Am Sonntag, 03.04.2022, gegen 17:00 Uhr, stellte ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Gartenstraße im Bereich einer Hofeinfahrt zwei Mülltonnen fest, die in Brand standen. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr und die Polizei.

Vor Ort konnte der Brand durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht werden. Ein mögliches Übergreifen auf das Wohngebäude wurde hierbei verhindert. Eine durch die eingesetzten Streifen eingeleitete Sofortfahndung nach einem möglichen Täter bzw. möglichen Tätern, blieb ohne den gewünschten Erfolg. Die beiden Mülltonnen wurden vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lerchenauer Straße/Gartenstraße/ Schleißheimer Straße/Fürstenbergstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

495. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln – Untergiesing

Polizeiliche Ermittlungen führten am Donnerstag, 31.03.2022 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I und dem Amtsgericht München zu einem Durchsuchungsbeschluss bei einem 27-jährigen Münchner aus Untergiesing.

Im Zuge der Durchsuchung, die am Donnerstag, 31.03.2022 in der Wohnung des 27-Jährigen stattfand, konnte in einem Zimmer mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel, ein Klappmesser sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der 27-Jährige wurde sofort festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 82 des Polizeipräsidiums München geführt.

496. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln – Am Hart

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und Spurensicherungen konnten auf zuvor sichergestelltem Betäubungsmittel Hinweise zu einem 32-jährigen Münchner festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I führte dies in der Folge zu einem Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen. Dieser wurde am Dienstag, 29.03.2022, durch Beamte des Kommissariats 82 vollzogen.

In der Wohnung konnten dabei mehrere hundert Gramm Marihuana sowie diverse zum Teil zugriffsbereite Hiebwaffen aufgefunden werden. Der vor Ort befindliche 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Neben dem Betäubungsmittel und den Hiebwaffen konnten noch weitere Utensilien, die auf einen Handel hindeuten, und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sichergestellt werden.

Gegen den 32-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch, 30.03.2022, ein Haftbefehl erlassen, der vom zuständigen Ermittlungsrichter bestätigt wurde. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 82.

497. Unterschlagung führt zu Widerstand gegen Polizeibeamte – Untergiesing

Am Sonntag, 03.04.2022, gegen 19:40 Uhr, wurde von einem Zeugen der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Freibadstraße zu einer Unterschlagung eines Mobiltelefons gekommen wäre und sich die betroffenen Personen streiten würden.

Zwei Streifen der Polizeiinspektion 23 (Giesing) wurden zu der Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Beamten trafen dort auf einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München, der einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München sein Mobiltelefon gegeben hatte, damit sie damit telefonieren konnte. Danach verweigerte die 30-Jährige die Rückgabe des Telefons, woraufhin sich eine Streitsituation zwischen den Beteiligten entwickelte.

Da das Telefon vor Ort von den Polizeibeamten nicht festgestellt werden konnte, sollte die 30-Jährige von einer Polizeibeamtin durchsucht werden. Dabei leistete die 30-Jährige, die auf die Polizeibeamten einen psychisch auffälligen Eindruck machte, deutlichen Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Daraufhin wurde sie mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht. Dabei spuckte sie die Beamten an und wehrte sich mit den Händen. Ihr wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Bei diesen Interaktionen mit der 30-Jährigen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Als sich die 30-Jährige wieder beruhigte, wurden ihr die Handfesseln wieder abgenommen. Daraufhin rannte sie auf die Fahrbahn der Straße und ließ sich dort auf den Boden fallen. Daraufhin wurden ihr nochmals die Handfesseln angelegt und sie wurde von der Fahrbahn weggebracht. Auch bei dieser Situation leistete sie Widerstand gegen die Beamten. Sie wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen der Unterschlagung, eines Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte, einer Beleidigung und Körperverletzung angezeigt.

Aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustandes und der festgestellten Eigengefährdung wurde sie zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Bei der Aufnahmesituation im Krankenhaus, bei der die Beamten das Krankenhauspersonal unterstützten, wurde eine Armverletzung bei der 30-Jährigen festgestellt. Im weiteren Verlauf verschlechterte sich der Gesundheitszustand der 30-Jährigen und es wurden auch Bewusstseinsstörungen bei ihr festgestellt. Daraufhin wurde sie mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme eines Akutkrankenhauses gebracht. Dort wird sie intensivmedizinisch behandelt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch eine Abklärung inwieweit der medizinische Zustand der 30-Jährigen im Kontext mit der Einsatzsituation der Polizei stehen könnte oder ob auch ein Zusammenhang mit einer Vorerkrankung eine Rolle spielen könnte.