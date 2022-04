NÜRNBERG. (446) In der Nacht zum Samstag brachen mehrere Personen in ein Hotelzimmer in Nürnberg Gebersdorf ein um dort offensichtlich Drogen zu konsumieren. Beamte nahmen einen Teil der Gruppe vor Ort fest.



Gegen 00:50 Uhr stellte eine Mitarbeiterin fest, dass der Briefkasten des Hotels Am Birnbaum aufgebrochen worden war. In diesen werfen die Gäste nach dem Checkout ihre Zimmerschlüssel ein.

Aus einem Zimmer des Hotels, welches aktuell nicht gebucht war, vernahmen die Mitarbeiter dann laute Musik . Da die Tür von innen zugehalten wurde und so ein Betreten nicht möglich war, alarmierten die Angestellten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten sprangen zwei Personen aus einem Fenster im 1. Stock und flüchteten in Richtung Röthenbach.

In dem Hotelzimmer trafen die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West zwei junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren an und nahmen zudem starken Marihuanageruch wahr. Eine Durchsuchung des Zimmers und der beiden Damen führte jedoch nicht zum Auffinden von Betäubungsmitteln.

Die Beschuldigten äußerten sich weder zu ihrem Aufenthalt im Hotel noch zu ihren beiden derzeit unbekannten Begleitern.



Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch und stellte die Handys der beiden Frauen sicher. Im Rahmen dessen verhielt sich die 19-Jährige derart aggressiv, dass die Beamten sie fesseln und in Gewahrsam nehmen mussten.

Die beiden Frauen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls (Schlüssel) und Hausfriedensbruch verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel