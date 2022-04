NIEDERBAYERN. Was nicht selten mit einem harmlosen Flirt mit einer völlig fremden Person über die gängigen soziale Netzwerke wie Twitter, Snapchat, Instagram oder Facebook beginnt, endet oftmals mit Erpressungsversuchungen und damit verbundenen Geldforderungen.

Rund zwei Dutzend derartiger Fälle wurden alleine im Zuständigkeitsbereich der Passauer Kripo seit Jahresbeginn zur Anzeige gebracht - Gesamtschaden über 10.000 Euro.

Niederbayerweit ist eine ähnlich hohe Anzahl bekannt – allerdings alleine im vergangenen Monat März. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein, da möglicherweise viele Betroffene aus Scham keine Anzeige erstatten

„Sextortion“ – was verbirgt sich hinter dem Begriff und wie gehen die Täter vor?

Der Begriff „Sextortion“ setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion – Erpressung- zusammen. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine sog. „sexuelle Erpressung“. Die Betrüger bringen ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam ihres Rechners auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre Chatpartner.

Täter verschicken massenweise Spam-Mails

In einer anderen Variante verschicken die Täter an ihre Opfer die Erpresserschreiben per E-Mail, in dem sie behaupten, von ihrem Opfer kompromittierende Sexvideos aufgenommen zu haben und fordern dann entsprechende Geldbeträge, damit die angeblichen Videos dann nicht veröffentlicht werden.

Das Phänomen „Sextortion“ betrifft mehrheitlich zwar Männer, aber auch Frauen können davon betroffen sein. Meistens die Täter bandenmäßig organisiert und operieren aus dem Ausland oder nutzen sog. „Bots“, um ihre Erpresserschreiben zu versenden.

Wie Sie sich schützen können

Nehmen Sie auf keinen Fall Freundschaftsanfragen von fremden Personen an

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten, wie Anschrift Geburtsdatum, oder Arbeitgeber.

Stimmen nicht sofort einem Videochat zu.

Im Zweifel: kleben Sie die Videokamera an Ihrem Rechner zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihrem onlinegenutzten Endgeräten immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware zu schützen.

Falls Sie bereits erpresst werden

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung endet i. d. R. auch nicht nach Zahlung der Geldforderung.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens dafür eingerichtete Buttons melden.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 04.04.2022, 10:05 Uhr