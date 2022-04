HAIMING, LKR. ALTÖTTING. Ein E-Bike Fahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag offensichtlich aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und seinen erlittenen Verletzungen erlegen. Die Polizeiinspektion Burghausen ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zum Unfallhergang.

Am frühen Sonntagmorgen des 03.04.2022 kam es im Gemeindebereich Haiming (Lkrs. Altötting) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger aus Haiming kam ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Weilers Daxenthal aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlag er, trotz sofort eingeleiteten Reanimationsversuchen durch einen hinzugerufenen Notarzt, seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Burghausen geführt.