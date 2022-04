0662 – Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (02.04.2022), gegen 01.30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter am Kitzenmarkt über mehrere rote Lichtzeichenanlagen und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Der 21-Jährige wurde daher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 19-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Die Fahrt war daher für den 21-Jährigen beendet und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hochfeld – Heute (03.04.2022), gegen 03.00 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw am Alten Postweg in ein Gleisbett und blieb darin stecken. Der 45-Jährige wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 45-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrt war somit für den 45-Jährigen beendet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem musste der Pkw aus dem Gleisbett geborgen werden. Am Gleisbett, sowie am Pkw entstand kein Sachschaden. Gegen den 45-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Göggingen – Heute (03.04.2022), gegen 00.00 Uhr, fuhren ein 23-Jähriger und ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Gabelsberger Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurden beide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pfersee – Heute (03.04.2022), gegen 03.00 Uhr, wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Deutschenbaurstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim 24-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrt war daher für den 24-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

0663 – Fahrgast geht auf Taxifahrer los

Göggingen – Heute (03.04.2022), gegen 03.00 Uhr, ließ sich ein 25-Jähriger mit einem Taxi transportieren. Während der Fahrt schlief der 25-Jährige ein. Als das Taxi in der Bergiusstraße angekommen war, weckte ihn der Fahrer des Taxis. Der 25-Jährige Fahrgast schlug daraufhin auf den Taxifahrer ein. Erst bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 25-Jährige beruhigt werden. Der Taxifahrer wurde durch die Schläge leicht verletzt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

0664 – Mülltonnenbrand

Kriegshaber – Am gestrigen Samstag (02.04.2022), gegen 16.30 Uhr, teilte ein Anwohner in der Reeseallee einen Brand im Mülltonnen-Abstellraum des Mehrfamilienhauses mit. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.