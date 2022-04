NEUSTADT BEI COBURG. Aus bislang unklarer Ursache gerieten Sonntagmorgen Teile eines Wohngebäudes in Vollbrand. Während ein Bewohner sich selbst ins Freie retten konnte, mussten Einsatzkräfte eine leblose Frau aus dem ersten Obergeschoss bergen. Ihr Zustand gilt nach erfolgreicher Reanimation als kritisch.

Gegen 10.30 Uhr ging die Meldung des Gebäudebrandes in der Sonneberger Straße ein und eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Brandort. Schnell brachte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, trotzdem war das mehrstöckige Gebäude von giftigen schwarzen Rauchschwaden durchzogen. Ein Bewohner konnte sich glücklicherweise selbst ins Freie retten. Er kam mit dem Verdacht einer leichteren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Schlimmer erwischte es eine 81-jährige Bewohnerin. Sie befand sich in ihrem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Feuerwehrleute bargen sie schließlich aus dem total verrauchten Raum und brachten sie zum Rettungsdienst. Sie konnte noch im Krankenwagen wiederbelebt werden. Ihr Zustand gilt jedoch weiterhin als kritisch. Weitere Personen befanden sich zu dieser Zeit nicht im Huas.

Am Gebäude selbst entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen dürfte dieser im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Derzeit sind Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg vor Ort und übernahmen die Ermittlungen. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. (Stand: 13.00 Uhr)