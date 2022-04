483. Körperverletzungsdelikt – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 23:25 Uhr, befand sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit mehreren Bekannten in einer Gaststätte.

Bereits zuvor hatte sich der Gruppe mehrfach ein zunächst unbekannter Mann genähert und hierbei versucht, die Personen in ein Gespräch zu verwickeln. Der 39-Jährige und seine Begleiter wiesen den unbekannten Mann in der Folge darauf hin, dass sie nicht an einer weiteren Kommunikation interessiert seien. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Mann zunächst.

Im weiteren Verlauf kehrte dieser zurück, trat von hinten an den 39-Jährigen heran und ging diesen unvermittelt körperlich an. Hierbei nahm er den 39-Jährigen in eine Art Würgegriff und zog diesen im Anschluss von dessen Stuhl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor dieser dabei kurzzeitig das Bewusstsein und stürzte zu Boden. In der Folge ließ der Täter von dem 39-Jährigen ab.

Nachdem der Polizeinotruf 110 über den Übergriff informiert wurde, begaben sich mehrere Streifen der Polizei München zur Tatörtlichkeit und konnten noch in der Gaststätte den 33-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München festnehmen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die genaue Motivlage des 33-Jährigen ist bislang unklar.

Der 39-Jährige wurde verletzt und durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

484. Größerer Polizeieinsatz im OEZ – Moosach

Am Freitag, 01.04.2022, gegen 17:50 Uhr, teilte eine unbekannte männliche Person bei einer Polizeiinspektion telefonisch mit, dass er soeben am OEZ eine Person gesehen hätte, die ein Messer und einen Sprengstoffgürtel mit sich führen würde.

Aufgrund dieser Mitteilung wurde hier ein entsprechender polizeilicher Einsatz eingeleitet. Letztendlich waren ca. 30 Streifenfahrzeuge der Münchner Polizei im Bereich des OEZ vor Ort.

Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude nun von den Einsatzkräften entsprechend überprüft. Der eigentliche Mitteiler, der dort warten wollte, war weder anwesend und auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Eine Gefahrensituation konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Schließlich konnte im Bereich des Außenbereichs des Parkhauses am OEZ eine Person angetroffen werden, auf die die Beschreibung des Mitteilers passte. Diese Person wurde daraufhin angehalten und überprüft. Es stellte sich heraus, dass weder ein Messer, noch sonst irgendetwas Gefährliches mitgeführt wurde.

Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufen wurden eingeleitet.

485. Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt eines Polizeifahrzeugs; drei Personen leicht verletzt – Moosach

Am Freitag, 01.04.2022, kurz vor 18:00 Uhr, war eine Zivilstreife der Münchner Polizei unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn mit einem BMW auf dem Weg zum Einsatz am OEZ. Der 29-jährige Fahrer fuhr dabei auf der Max-Born-Straße stadteinwärts. Neben ihm saß ein 21-jähriger Polizeibeamter.

In der dortigen Rechtskurve stieß das Polizeifahrzeug gegen den Randstein des Fahrbahnteilers, so dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich nun nach rechts und kollidierte anschließend mit einem Audi und mit einem BMW. Die beiden Fahrzeuge waren verkehrsbedingt auf dem Fahrstreifen daneben gestanden.

Durch die Kollision des Polizeifahrzeuges mit dem Randstein wurde der linke Vorderreifen herausgerissen und flog über die Leitplanke des Fahrbahnteilers auf die Fahrbahn, die stadtauswärts führte. Der Reifen wurde dort gegen die linke Fahrzeugseite eines Kleintransporters, der auf der Max-Born-Straße stadtauswärts fuhr, geschleudert.

Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, ebenfalls eine 58-Jährige, die als Beifahrerin im Audi gesessen war. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Am Polizeifahrzeug und am Audi entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr gefahren werden und wurden in der Folge abgeschleppt. Die anderen beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 90.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Max-Born-Straße stadteinwärts für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Stadtauswärts war sie nur einspurig befahrbar. Dies führte in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

486. Radfahrer stürzt nach Erkrankung und verstirbt in der Folge im Krankenhaus – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 18.03.2022 Nr. 389

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 14:30 Uhr, zum Sturz eines 74-Jährigen, der mit einem E-Bike auf dem Radweg der Wendl-Dietrich-Straße stadteinwärts fuhr. Sturzursache war, dass der 74-Jährige bewusstlos geworden war. In der Folge musste er reanimiert werden und wurde anschließend in einem Krankenhaus intensiv medizinisch weiterbehandelt.

Am Freitag, 01.04.2022, in den frühen Morgenstunden verstarb der 74-Jährige nun im Krankenhaus aufgrund seiner Erkrankung.

487. Rentner von Pkw überrollt – Riem

Am Freitag, 01.04.2022, gegen 22:10 Uhr, wollte ein 86-jähriger Rentner aus Feldkirchen in der Oslostraße aus einer dortigen Tiefgarage ausfahren. Da er ein technisches Problem mit seinem Opel hatte, blieb er bei der Ausfahrt vor der Schranke stehen.

Eine 19-jährige Münchnerin kam hinzu und wollte ihm helfen. Der 86-Jährige befand sich bereits hinter dem Pkw und wollte diesen nun herausschieben. Er bat die 19-Jährige nun die Handbremse des Pkw zu lösen. Aufgrund der leichten Schräge der Ausfahrt rollte der Pkw aber nun nach hinten. Der 86-Jährige versuchte das zu verhindern, was ihm aber nicht gelang. In der Folge wurde er nun vom Pkw erfasst und überrollt. Anschließend musste er durch die Feuerwehr unter dem Pkw geborgen werden.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

488. Verkehrsunfall mit E-Scooter – Maxvorstadt

Am Samstag, 02.04.2022, gegen 04:25 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger aus München mit einem E-Scooter auf der Augustenstraße stadteinwärts. Mit ihm zusammen auf dem E-Scooter befand sich als Mitfahrerin eine 23-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen.

Der 32-Jährige geriet nun mit dem Vorderreifen des E-Scooters in den Trambahnschienenstrang und verlor dadurch die Kontrolle. In der Folge stürzten die beiden Personen mit dem E-Scooter. Die 23-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen wegen eines Verdachts auf Schädelbasisbruch in ein Krankenhaus gebracht Dort verblieb sie dann stationär. Der 32-Jährige wurde nicht verletzt. Bei ihm konnte im Rahmen der Unfallaufnahme jedoch festgestellt werden, dass er alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Da es sich bei den Elektrokleinstfahrzeugen, wie z. B. E-Scootern, um Kraftfahrzeuge handelt, gelten auch die Regeln bezüglich Alkohol und Drogen für Kraftfahrzeuge, insbesondere die 0,5 Promille-Grenze. Aber bereits ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, sofern eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gegeben ist. Ab. 1,1 Promille liegt eine absolute Fahruntüchtigkeit vor.

Dazu ist bei diesen Fahrzeugen die Mitnahme von weiteren Personen nicht gestattet.

489. Diebstahl aus Wohnwagen; durch DNA-Treffer geklärt – Unterföhring

Im Zeitraum von Montag, 01.03.2021 bis Samstag, 27.03.2021, kam es in Unterföhring zu einem schweren Diebstahl aus einem Wohnwagen.

Ein dato unbekannter Täter hatte hier ein Seitenfenster aufgebrochen und konnte in der Folge dann die Türe des Wohnwagens öffnen. Er nahm dort verschiedene Lebensmittel und Alkoholika an sich und beschädigte insbesondere das Inventar des Wohnwagens.

Im Rahmen einer DNA-Überprüfung, die mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes durchgeführt wurde, konnte hier nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 25-Jährigen, der in Unterföhring wohnhaft ist und vor kurzem erst DNA-behandelt wurde.

Der Tatverdächtige befindet sich aktuell wegen einer anderen Straftat in Untersuchungshaft.

490. Raub – zwei Tatverdächtige festgenommen – Freimann

Am Freitag, 01.04.2022, gegen 23:30 Uhr, fuhren zwei 19-Jährige, die beide in München wohnhaft sind, mit einem Taxi vom Karlsplatz aus nach Freimann. Das Taxi fuhr ein 60-jähriger Taxifahrer, der ebenfalls in München wohnhaft ist.

Am Ziel in Freimann angekommen stiegen alle drei Personen aus. Die beiden 19-Jährigen gaben dem Taxifahrer gegenüber an, nun das Geld für die Fahrt aus einer Wohnung holen zu wollen. Der Taxifahrer ging daraufhin mit ihnen mit. Im Bereich eines Hauseingangs rissen sie ihn unvermittelt zu Boden und verlangten in der Folge Bargeld von ihm. Sie drohten ihm dabei, dass sie ein Messer dabei hätten und ihn abstechen würden. Währenddessen tasteten sie seine Taschen ab und flüchteten schließlich.

Direkt danach stellte der Taxifahrer fest, dass seine Fahrzeugschlüssel fehlten. Er rief nun um Hilfe und durch Anwohner wurde die Polizei verständigt.

Nach dem Eintreffen der Polizei ging man zusammen zum Taxi. Dort konnte festgestellt werden, dass der Geldbeutel mit den Tageseinnahmen fehlte. Hier waren mehrere hundert Euro Bargeld enthalten. Der Taxifahrer selbst wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnten schließlich die beiden 19-Jährigen in der Nähe des U-Bahnhofes Fröttmaning angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund des Tatverdachts wurden beide Personen vorläufig festgenommen. Die beiden 19-Jährigen wollten sich soweit nicht zur Tat äußern. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Raubdelikts.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München geführt.

491. Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer – Unterföhring

Am Sonntag, 03.04.2022, gegen 05:00 Uhr, fuhr eine 31-Jährige aus dem nördlichen Landkreis München mit einem Pedelec auf dem Etzweg von Unterföhring kommend in Richtung Ismaning. Sie wurde dabei von ihrem Lebensgefährten begleitet, der ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt schneite es leicht, wobei die Straße selbst zwar nass, aber schneefrei und griffig war.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam die 31-Jährige nun ohne Fremdverschulden zu Sturz. Sie zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort war im Anschluss eine Notoperation erforderlich. Einen Fahrradhelm hatte sie nicht getragen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Münchner Verkehrspolizei geführt.