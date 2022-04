WÜRZBURG - INNENSTADT. Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße „Zwinger“ ist es in der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr gekommen. Der bislang unbekannte Täter brach die Tür zur Bäckerei auf und entwendete das Bargeld aus dem Tresor sowie der Kasse. Anschließend konnte sich der Täter unerkannt aus dem Staub machen. Die Ermittlungen in diesem Fall übernahm die Kripo Würzburg.

Einem Passanten fiel gegen 08:00 Uhr die eingeschlagene Glasscheibe der Bäckerei auf und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eingeschlagen hatte und somit in die Filiale gelangt war. Dort öffnete er den Tresor und entwendete sowohl aus dem Geldschrank, als auch aus der Kasse das Bargeld.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise. Zeugen, die von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Personen im Umfeld der Bäckerei gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.