Seine Nachfolge übernimmt ein für die PI Augsburg 5 bereits bekanntes Gesicht:

PHKin Marion Buchart war bereits von 2019 bis 31. März 2022 stellvertretende Dienststellenleiterin der PI Augsburg 5 und übernimmt ab heute die Leitung der Oberhauser Inspektion.

PHKin Buchart wurde am 01.10.1992 in den gehobenen Polizeidienst eingestellt und verrichtete nach ihrem Studium zunächst Dienst bei der PI Dillingen an der Donau. Von 1999 bis 2019 war PHKin Buchart im Polizeipräsidium in Göggingen in verschiedenen Funktionen eingesetzt, bevor sie 2019 zur PI Augsburg 5 wechselte.