479. Tödlicher Verkehrsunfall – Lerchenau

Am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 11:00 Uhr, lief eine 89-Jährige aus München auf der Fahrbahn der Lerchenauer Straße in Richtung Feldmoching.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte sie dabei den Bahnübergang, an welchem die Schranken geschlossen waren und das Rotlicht leuchtete. Zudem befanden sich mehrere Fahrzeuge vor dem geschlossenen Bahnübergang und warteten. Die 89-Jährige ging im weiteren Verlauf an den Schranken vorbei und betrat den Gleisbereich. Mehrere anwesende Personen versuchten sie durch Zurufe von ihrem Vorhaben abzubringen.

Zur selben Zeit befuhr ein Güterzug, das dort befindlichen Güterzuggleis in Richtung Feldmoching. Die 89-Jährige wurde vom Güterzug erfasst und hierbei unmittelbar tödlich verletzt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme mussten die Lerchenauer Straße und das Gleis für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.

480. Mehrere Taschendiebstähle in Verbrauchermärkten; ein Tatverdächtiger festgenommen – Giesing

Seit mehreren Wochen kam es in verschiedenen Verbrauchermärkten, bevorzugt im Münchner Osten, wiederholt zu Taschendiebstählen zum Nachteil älterer Personen. Im Rahmen intensiver Ermittlungen durch Beamte der Taschendiebfahndung konnte in mehreren Fällen ein 47-jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Aufgrund dessen wurden intensive Überwachungsmaßnahmen in mehreren Verbrauchermärkten veranlasst. Am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 12:30 Uhr, konnte der 47-Jährige in einem Supermarkt in Giesing bei der Ausübung einer weiteren Tat zum Nachteil einer 71-Jährigen durch Taschendiebfahnder festgestellt und festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wird am heutigen Tage einem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Er wurde wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 65 führt die Ermittlungen fort.

481. Zwei Fälle des organisierten Callcenterbetrugs durch Falsche Polizeibeamte – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Münchnerin im Bereich Englischer Garten einen Anruf durch eine bislang unbekannte Täterin.

Im Verlauf dieses Anrufs gab sich die Anruferin als Polizeibeamte aus und behauptete unter anderem, dass Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien. Durch die manipulative und intensive Gesprächsführung gelang es der Anruferin, dass die Münchnerin einige Stunden später gegen 17:00 Uhr Schmuckgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine weitere weibliche Abholerin übergab. Die Übergabe erfolgte an der Wohnungstür der Rentnerin. Im Anschluss entfernte sich die Abholerin von der Tatörtlichkeit.

Wenige Stunden später erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre, ca. 168 cm, sprach hochdeutsch; bekleidet mit: dunkler Oberbekleidung, Strickmütze, dunkle FFP-2- Maske

Fall 2:

Am Donnerstag, 31.03.2022, im Zeitraum von ca. 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr, kontaktierte ein bislang unbekannter Täter eine über 60-jährige Münchnerin im Bereich Unterhaching.

Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien. Durch die weitere manipulative Gesprächsführung gelang es dem Anrufer, dass die Münchnerin an mehreren Geldautomaten mehrere zehntausend Euro Bargeld abhob und dies im weiteren Verlauf in München Giesing an einen bislang unbekannten Täter übergab.

Im Anschluss an die Übergabe begab sich die Münchnerin wieder nach Hause. Erst einige Zeit später, nach Kontaktaufnahme mit Angehörigen, wurde sie auf den Betrug aufmerksam und kontaktierte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat die AG Phänomene übernommen.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich ca. 38 Jahre, ca. 170 cm, schlank, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare; bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit weißer Aufschrift am linken Arm; evtl. schwarze/dunkle Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum gegen 14:00 Uhr im Bereich Oettingenstraße/ Prinzregentenstraße/Widenmayerstraße/Emil-Riedel-Straße und zwischen 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr im Bereich St-Martin-Straße/Werinherstraße/Severinstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

482. Raub auf Wettbüro – Laim

Am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 19:30 Uhr, betrat ein mit einer schwarzen Pistole bewaffneter unbekannter Täter ein Wettbüro in Laim, hielt einem anwesenden Angestellten die Waffe vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 30-jährige Angestellte mit Wohnsitz in München flüchtete daraufhin durch einen Hinterausgang. Der unbekannte Täter verblieb hierdurch zunächst allein in den Räumlichkeiten und entfernte sich im weiteren Verlauf ohne Beute von der Tatörtlichkeit.

Im Anschluss verständigte der Angestellte den Polizeinotruf 110.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehr als 15 Streifen verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 - 185 cm, schlank, Brille mit silberfarbenen Gestell; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzer Hose, weißen Schuhen, trug schwarze Handschuhe, bewaffnet mit schwarzer Schusswaffe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agnes-Bernauer-Straße/Lautensackstraße /Elsenheimerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.