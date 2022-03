GERMARINGEN: Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B12 kurz nach der Auffahrt Germaringen in Fahrtrichtung München. Der 43-jährige gebürtige Kaufbeurer fuhr in Richtung München und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab. Die entgegenkommende ebenfalls aus Kaufbeuren stammende 19-jährige Unfallgegnerin wich mit ihrem Pkw nach rechts aus, konnte dadurch einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge, die hinter der Geschädigten fuhren, konnten dem 43-Jährigen ausweichen. Bei einem Ausweichmanöver wurden ein Pkw sowie ein Leitpfosten leicht beschädigt. Der Unfallverursacher sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt und kamen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Klinikum. Die B12 musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Es waren neben etlichen Polizeistreifen mehrere Rettungswägen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).