WÜRZBURG. Aufgrund intensiver und umfangreicher Ermittlungen ist es der Kriminalpolizei Würzburg inzwischen gelungen, einen dringend Tatverdächtigen für zwei weitere Gaststätteneinbrüche zu ermitteln. Der 27-Jährige, welcher sich schon für zwei Gaststätteneinbrüche verantworten muss, sitzt bereits in Untersuchungshaft.



Gaststätteneinbruch Dreikronenstraße

Im Tatzeitraum zwischen dem 29. November und 03. Dezember 2021 verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Gaststätte. In dieser und auch in einer angrenzenden Ausschankhütte machte der Einbrecher Beute in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Zudem hinterließ er einen erheblichen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.



Gaststätteneinbruch Mergentheimer Straße

Ein zunächst ebenso Unbekannter gelangte zwischen dem 05. und 09. Dezember 2021 in eine Gaststätte in der Mergentheimer Straße. Dort öffnete er gewaltsam ein Behältnis und entwendete daraus Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Weiterhin eignete er sich unberechtigt zwei Lautsprecherboxen an und verließ die Tatörtlichkeit daraufhin in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.



Ermittelter Tatverdächtiger bereits in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm jeweils die Ermittlungen und sicherte am Tatort neben verschiedenen Beweismitteln auch Spurenmaterial des mutmaßlichen Einbrechers. Im Rahmen intensiver und umfangreicher Ermittlungen, bei welchen auch die gesicherten Spuren ausgewertet wurden, ist es der Kriminalpolizei nun gelungen, einen 27-Jährigen als dringend tatverdächtig zu ermitteln. Dieser muss sich schon für zwei anderweitige Gaststätteneinbrüche verantworten, weshalb er sich bereits in Untersuchungshaft befindet.



Bei einem Einbruch am Neujahrsmorgen in einer Gaststätte in der Innenstadt von Würzburg konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt den Einbrecher auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann sitzt daher bereits seit dem 2. Januar 2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und richterliche Anordnung wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft (wir berichteten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg). Im Zuge der daraufhin erfolgten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise, die auch für einen Einbruch in eine Gaststätte auf der Talavera einen dringenden Tatverdacht des 27-Jährigen begründen.



In allen Fällen werden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt. Geprüft wird dabei weiterhin, ob der 27-Jährige noch für weitere Einbruchsdelikte verantwortlich ist.