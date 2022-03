478. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts – Auffindung von Knochenteilen in Kipfenberg

Wie bereits berichtet, kam es im Sommer 2020 in einem Waldgebiet bei Kipfenberg zur Auffindung eines menschlichen Oberschenkelknochens. Dies führte in der Folge in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt zu einem DNA-Treffer, in Bezug auf die in München seit dem Jahr 1995 vermisste Sonja Engelbrecht. Die Ermittlungen aufgrund ihres Verschwindens waren bereits im Jahr 1995 von der Münchner Mordkommission geführt worden.

Am Nachmittag, des Dienstag, 29.03.2022 konnten durch die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Rahmen der Absuchmaßnahmen, die vom Kommissariat 11 geleitet werden, an einem abschüssigen Hang im Bereich einer Felsspalte Knochenteile aufgefunden werden. Nach einer ersten rechtsmedizinischen Begutachtung handelt es sich hierbei um menschliche Knochen. Der Fundort befindet sich ca. 200 Meter von dem Auffindeort entfernt, an dem im Sommer 2020 der Sonja Engelbrecht zugehörige Oberschenkelknochen aufgefunden wurde. Die Suchmaßnahmen gehen speziell in diesem Bereich nun intensiv weiter, insbesondere werden natürlich auch zusätzliche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Im Laufe des Mittwoch, 30.03.2022, ging die Absuche im direkten Bereich um diesen Auffindeort weiter. Dabei konnten weitere Knochenteile aufgefunden werden.

Im Rahmen einer Untersuchung eines Knochenteils, das am Dienstag, 29.03.2022 aufgefunden wurde, konnte nun durch das Institut für Rechtsmedizin eine DNA festgestellt werden. Eine weitere Überprüfung ergab, dass diese DNA mit der DNA von Sonja Engelbrecht übereinstimmt. Die Absuchmaßnahmen in Kipfenberg gehen weiter.